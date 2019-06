I Protettori di Libri ci salveranno

In uscita il 28 giugno il terzo romanzo dello scrittore battipagliese Francesco Abate, intitolato I Protettori di Libri (0111 Edizioni). Il libro si potrà acquistare in tutte le librerie e sarà disponibile anche in formato ebook.

I Protettori di Libri è un romanzo distopico ambientato nell’Italia del 2028. Il paese è sottoposto al rigido controllo di una dittatura che vieta il possesso e la lettura di libri, mentre la guerra semina morte e distruzione. La protagonista è una giovane poliziotta di nome Giovanna, la quale vive la vuota esistenza imposta dal regime senza porsi domande, pur essendo tormentata da un malessere interiore che non riesce a identificare. Sarà un incontro fortuito a scatenare in lei una trasformazione inaspettata, mentre un brigante terrorizza la zona e una sadica spia si lascia dietro una lunga scia di morte. Sullo sfondo di questi eventi c’è la ricerca dei mitici Protettori di Libri, ribelli che nascondono volumi per loro tanto preziosi e li difendono anche a costo della vita.

L’opera terza di Francesco Abate ha come messaggio principale il valore della cultura, l’arma che permette agli uomini di svilupparsi come individui e fuggire da ogni omologazione, facendo così crollare ogni regime che punta al controllo invasivo degli stili di vita e delle idee. Seguendo la storia, il lettore potrà inoltre vedere la guerra nella sua crudeltà; nelle pagine ci si imbatte tanto nella freddezza dei giochi di guerra fatti nelle stanze del potere, quanto nella sofferenza della povera gente indifesa.

Pur trattando un tema importante, il romanzo contiene in sé la suspense e la crudezza del thriller, riuscendo a risultare avvincente senza mai sacrificare la propria efficacia. Lo scopo dell’autore è chiaramente quello di arricchire il lettore regalandogli però il piacere di una lettura che intrattiene.

I Protettori di Libri è il terzo romanzo dello scrittore battipagliese Francesco Abate, il quale esordì nel 2009 con Matrimonio e Piacere (Aletti Editore) e nel 2015 pubblicò Il Prezzo della Vita (CSA Editrice).

Abate pubblica anche poesie sul sito Spillwords.com ed è finalista del concorso di poesia “Premio Città di Battipaglia 2019”. Scrive articoli inerenti cultura e letteratura sul blog culturaincircolo.blospot.com.