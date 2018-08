Waiting for SAMDAYS2018 VIP edition

L’edizione SAMDAYS2018 quest’anno sarà VIP come very important persons sono per Samarcanda Intrattenimenti, tutti gli animatori che hanno lavorato nella stagione estiva appena trascorsa.

Nella cittadina che ospita una "walk af fame" - per rendere omaggio ai tanti personaggi famosi che hanno visitato Opatija come Einstein, Joyce, De Niro, Tesla veri VIP della scienza, del cinema e della letteratura - si incontreranno per tre giorni di festa ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, dalla Croazia ma non solo.

Ogni anno i SAMDAYS sono sempre più internazionali e vi partecipano anche numerosi ospiti dei villaggi. Lo staff organizzativo riesce sempre a soddisfare tutte le esigenze dalla scelta degli hotel alle location degli eventi, dall'organizzare momenti di divertimento e per chi vuole anche di relax.

È sufficiente consultare il sito dedicato per scoprire il programma e come partecipare: https://samdays2018.wordpress.com/