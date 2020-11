In linea con l'annuncio della presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2020, il 12 novembre la Commissione europea ha presentato il primo progetto dell'Unione per l'uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender... (LGBTIQ).

Pertanto, qualcosa si muove in Unione Europea sul fronte dei diritti. La Commissaria Europea all’Eguaglianza, Helena Dalli, e la Vicepresidente ai Valori e alla trasparenza, Vera Jurova, hanno illustrato oggi la strategia che intendono adottare per raggiungere una parità di diritti in tutto li continente.

Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti progressi verso l'uguaglianza Lgbtiq, la discriminazione in Europa persiste ed il 43% si sente discriminato, con la crisi del Covid-19 intervenuta ad esacerbare la situazione.

Cosa prevede questo piano europeo? Si tratta di una serie di azioni mirate (legali ed economiche) che saranno applicate nell’arco di 5 anni. Inoltre, si sta pensando di estendere i crimini anche a quelli ispirati e all’incitamento dell’omofobia. L’Unione Europea poi non dimentica le Famiglie Arcobaleno e lo farà con una legislazione ad hoc per il riconoscimento delle famiglie gay nelle situazioni transfrontaliere.

Così si è espressa sull'argomento Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza: "Oggi l'Europa si afferma come l'esempio da seguire nella lotta a favore della diversità e dell'inclusione. L'uguaglianza e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali nell'Unione europea. Ciò significa che tutti nell'Unione europea devono sentirsi sicuri e liberi, senza timore di discriminazioni o violenze basate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'espressione di genere o sulle caratteristiche sessuali. Abbiamo ancora molta strada da fare prima di realizzare la piena inclusione e l'accettazione che le persone LGBTIQ meritano. Insieme agli Stati membri, confido che possiamo fare dell'Europa un luogo migliore e più sicuro per tutti. A tale riguardo la strategia invita gli Stati membri che non dispongono di strategie nazionali a favore dell'uguaglianza delle persone LGBTIQ ad adottarne una che tenga conto delle esigenze specifiche in materia di uguaglianza delle persone LGBTIQ all'interno del loro paese."

Ecco per esteso i punti indicati nel piano di Dalli e Jurova: