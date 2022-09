Successo straordinario per Il cinema di Ennio che il 29 settembre ha incantato la vastissima platea del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Potente, magico, emozionante. Uno spettacolare viaggio nel mondo di Morricone che ha riunito un pubblico di tutte le età risuonando immortale nel tempio della musica. Sul prestigioso palcoscenico etneo, oltre centottanta artisti si sono esibiti insieme per omaggiare il genio dell’illustre compositore romano con le sue più belle colonne sonore.

Brani sapientemente eseguiti dall’Orchestra Giovanile e Coro del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, sotto la direzione dei maestri Giuseppe Romeo e Carmelo Crinò. Archi, fiati, percussione, arpa, pianoforte, tastiera, strumenti etnici e cantanti del coro nell’ottima performance di quelle musiche senza tempo, rese familiari al mondo e indimenticabili.

Estratti da Mission; Giù la testa; La Piovra 5; Metti una sera a cena; La leggenda del pianista sull’oceano. Passando per Nuovo Cinema Paradiso; Legami; Il segreto del Sahara; Sacco e Vanzetti; Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. E ancora Canone inverso; Bianco, rosso e Verdone; Il clan dei siciliani; Il buono, il brutto, il cattivo; Per un pugno di dollari. Fino agli immancabili C’era una volta il West e C’era una volta in America.

Uno straordinario spettacolo di Eventi Olimpo, che dopo le standing ovation tributate a Zafferana Etnea (CT) e ad Enna, è tornato in una veste inedita. Indossato l’abito elegante, la suite è stata ulteriormente impreziosita dalle splendide coreografie di Manola Turi e dalla presenza dei danzatori dell’MT Ballet Company. Il cinema di Ennio (omaggio al Maestro Morricone), una festa per gli occhi e il cuore celebrata trionfalmente al Teatro Massimo Bellini di Catania.