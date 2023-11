Uomo e natura in un rapporto logoro di amore e odio

In radio dal 3 novembre 2023



«Qual è realmente la storia d’amore più complessa dei nostri tempi? Quella tra uomo e natura. Gaia è un brano che vuole metterci davanti agli occhi il rapporto logoro con il nostro pianeta, raccontandolo come una storia d’amore». Laboa

Dopo 10 anni di attività musicale che li ha portati a definirsi come musicisti e come gruppo, Enrico Spina (chitarra e voce), Nicholas Bena (chitarra) e Alessio Scullino (batteria) incontrano Andrea Albano (basso). È qui che nasce l’esigenza di tracciare un nuovo percorso, di abbandonare tutti i cliché di genere per portare alla luce un sound rock, genuino e indipendente.

Dal 2020 i Laboa iniziano a filmare tutto quello che di solito non si vede per descrivere come funziona la vita di una band emergente. Ad oggi sul loro canale YouTube sono presenti oltre 180 video che descrivono la composizione, produzione e promozione dei brani che si trovano all’interno di “Fiumi”, il loro primo EP in uscita il 24 novembre.



Si intitola “Gaia” il primo singolo che anticipa l’uscita di “Fiumi”, l’EP d’esordio dei Laboa dentro cui troveremo 5 brani intensi che nascono dall’esigenza di portare a galla tutte le emozioni nascoste che bloccano il normale fluire delle nostre vite.

Una produzione firmata da Enrico Dadone, registrazione e mix a cura di Edoardo Campia, mastering di Simone Squillario e la fotografia e artwork a cura di Maria Elisa Ferraris e Xavier Claro.

https://www.youtube.com/@laboaband

https://www.instagram.com/laboaband/

https://www.facebook.com/laboaband