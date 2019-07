Valute digitali, ecco la loro kriptonite: i tweet di Trump

Un solo tweet di Donald Trump è bastato a mandare in fibrillazione i mercati delle valute virtuali, scatenando un'ondata di vendite appena pochi giorni fa. Dichiarazione che ha fatto il paio con quella del presidente della Fed al Congresso.

Seppure coln parole diverse, entrambi hanno dichiarato che le criptovalute possono essere una minaccia per i mercati e, di conseguenza per la sicurezza nazionale. Inoltre, la domanda cruciale è perché le criptovalute non dovrebbero sottostare alle regole cui sono costrette le altre monete?





I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....