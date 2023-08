Ad agosto 2023 alla Praja Gallipoli, top club gestito da Musicaeparole, il ritmo non si ferma mai. I party della prima settimana del mese sono decisamente imperdibili: martedì 1 agosto ecco sul palco l'hip hop di Guè, con Ty1 per Sottosopra Fest e pure il ritmo del format Vida Loca. Mercoledì 2 agosto ecco Gianluca Vacchi e Fred De Palma, entrambi perfetti quando il caldo riempie l'aria con la loro energia. Venerdì 4 agosto sul palco per Big Mama arriva invece la melodia ed il ritmo di Rocco Hunt. La settimana si chiude con il ritmo elettronico di Ilario Alicante, top dj producer italiano attivo in tutto il mondo.



I più attenti avranno notato che abbiamo volutamente saltato le serate di giovedì 3 e sabato 5 agosto: in queste date si esibiscono infatti due degli artisti simbolo della musica da ballo degli ultimi decenni: il 3/8 sul palco della Praja Gallipoli by Musicaeparole arriva Bob Sinclar (a dx nella foto), mentre il 5 agosto è la volta di Fatboy Slim (a sx nella foto).



Bob Sinclar, che si esibisce alla Praja Gallipoli il 3 agosto '23, non è solo, proabilmente, il top dj più attivo in Italia ed in Europa. E' anche il re del Salento. E' il dj pop star per antonomasia, con lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età. «L'Italia è come una droga per me - ammette Chris le Friant, il suo vero nome - ogni volta che torno è un'iniezione di felicità». Il legame con il bel paese ha contraddistinto molte tappe della sua carriera: dal palco di Sanremo, a celebri spot fino alla sua versione di "A far l'amore" inclusa nella colonna sonora de "La Grande Bellezza", capolavoro di Sorrentino. Alla Praja Gallipoli, top il dj set del 3 agosto, torna anche il 16 agosto ed è guest in tutto il Bel Paese, sopratuttto al Sud: il 4 è al Fogliano Hotel Latina, il 6 agosto al Bay Club Sanremo, il 10 al Mama's Disco Messina, l'11 al Maraya Club Catanzaro. Sarebbe già abbastanza ma ci sono altre serate per Bob Sinclar: 17 agosto una doppia, tra il Le Club Locri ed il White Different Club Corigliano Calabro. Il 18 è alla Villa delle Rose Riccione, il 19 al Gattopardo Alba Adriatica. Chiudiamo con un'altra "doppia", ma in date diverse: il 7 ed il 20 agosto è al Phi Beach Baia Sardinia.



Norman Cook – vero nome di Fatboy Slim, che si esibisce alla Praja Gallipoli il 5 agosto '23, nasce a Bromley (Gran Bretagna) il 16 luglio 1963. Studia a Brighton, diventata poi famosa per i suoi immensi raduni musicali. Prima di diventare una star della console, fonda gli Housemartins, gruppo nel quale milita in veste di bassista ed altri due gruppi di successo, i Beats International ed i Freak Power, con il quali registra due album. Innamorato della musica dance, Cook lavora da sempre come dj e remixer sotto le sigle più improbabili, da Pizzaman a The Mighty Dub Kats, passando attraverso Fried Funk Food. Nel 1995 assume lo pseudonimo di Fatboy Slim, che dice di aver mutuato da un bluesman degli anni Quaranta. Il primo album, intitolato "Better Living Through Chemistry". L'album successivo si intitola "You've Come a Long Way, Baby" (1998) probabilmente il suo disco di maggior successo, pieno di hit come "Right Here. Right Now", "Rockafeller Skank" e "Praise You". Da allora la sua carriera è un continuo crescendo, a base di ritmi, sorrisi e grande energia dai palchi dei festival di tutto il mondo.



Riassumendo, a luglio e agosto, nell'estate 2023 la Praja Gallipoli (Lecce), capitale musicale del Salento e del divertimento è aperta 7 sere su 7, presenta sempre o quasi con due o tre superstar sul palco ogni sera. La densità di star sul palco è assolutamente unica.



Praja Gallipoli by Musicaeparole

Lungomare Galileo Galilei

info +39 3486297999

https://www.prajagallipoli.it



biglietti: www.ticketsms.it/location/PRAJA-GALLIPOLI



www.instagram.com/prajagallipoli/

www.tiktok.com/@prajagallipoli

https://t.me/prajagallipoliofficialchannel



/// ///



Che si balla a luglio e agosto '23 @ Praja Gallipoli

aggiornamento al 25/7/23



MAR 01/08 Guè, Ty1 per Sottosopra Fest + Vida Loca @ Praja Gallipoli

MER 2/8 Gianluca Vacchi, Fred De Palma @ Praja Gallipoli

GIO 03/08 Bob Sinclar @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 4/8 Rocco Hunt + Big Mama @ Praja Gallipoli

SAB 5/8 Fatboy Slim @ Praja Gallipoli

DOM 6/8 Ilario Alicante @ Praja Gallipoli



LUN 7/8 Ludwig, Damante, Room 9 @ Praja Gallipoli

MAR 8/8 Mambolosco, Shablo, Vida Loca @ Praja Gallipoli

MER 9/8 Geolier, Il Pagante @ Praja Gallipoli

GIO 10/08 James Hype @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 11/8 Rocco Hunt Showcase, Willy William Big Mama @ Praja Gallipoli

SAB 12/08 Mara Sattei live + Benny Benassi @ Popfest c/o Praja Gallipoli

DOM 13/8 Gabry Ponte @ Praja Gallipoli



LUN 14/08 Steve Aoki @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

MAR 15/8 CapoPlaza, Vida Loca @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

MER 16/8 Bob Sinclar, Albertino @ Praja - Gallipoli

GIO 17/8 Mamacita, Fred De Palma @ Praja - Gallipoli

VEN 18/8 Dj Jad + Wlady, Big Mama @ Praja - Gallipoli

SAB 19/8 Jimmy Sax, Luca Cassani, Lara Caprotti @ Praja - Gallipoli

DOM 20/8 Samuele Sartini, Clara @ Praja - Gallipoli



LUN 21/8 Gabry Ponte @ Praja - Gallipoli

MAR 22/8 Shiva (Sottosopra Fest), Vida Loca @ Praja - Gallipoli

MER 23/8 Cristian Marchi, Il Pagante @ Praja - Gallipoli

GIO 24/8 Hugel, Merk & Kremont @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 25/8 Boomdabash, Big Mama @ Praja - Gallipoli

SAB 26/8 Damante @ Praja - Gallipoli

DOM 27/8 The Cube Guys, Nicola Zucchi @ Popfest c/o Praja Gallipoli



LUN 28/8 Jessie Diamond @ Praja Gallipoli

MAR 29/8 Amamè Party @ Praja Gallipoli

MER 30/8 Amamè Party @ Praja Gallipoli

GIO 31/8 Giovedì del Villaggio @ Praja Gallipoli