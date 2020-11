Dopo la zona rossa imposta dal governo, in Campania resta l'enigma scuola. Se da un lato Palazzo Chigi, nelle fasce rosse, permette la didattica in presenza fino alla prima media, da Napoli fanno sapere che le scuole in Campania resteranno chiuse.

Fonti di Palazzo Santa Lucia fanno sapere che il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, non si limiterà solo ad osservare l’ordinanza del Ministero che recepisce il DPCM del 3 novembre, ma andrà oltre, proseguendo con l’interruzione dell’attività didattica in presenza dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori.

Con molta probabilità, De Luca firmerà nelle prossime ore un’ordinanza di proroga al provvedimento attualmente in vigore che scade domani, sabato 14 novembre.