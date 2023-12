Marietto, tra più attivi dj e speaker italiani, presenta This is Top for Christmas Compilation, una gran bella selezione musicale disponibile dal 15 dicembre 2023 su tutti gli store musicali digitali.



E' il regalo musicale perfetto da fare e da farsi per chi ascolta il divertente programma radiofonico di Marietto e pure per tutti coloro che amano la musica da ballo elettronica che regala energia. Dal lunedì al giovedì alle 15 Marietto racconta la scena musicale italiana.. e non solo. Come? Trasmettendo bella musica ed ospitando dj, rapper, trapper, producer, artisti, influencer, vocalist.



"Sono molto contento di questa compilation, anche se va detto che molti altri artisti, che spesso sono anche veri amici, avrebbero voluto partecipare. Solo per motivi burocratici non siamo riusciti ad inserire i loro brani nella tracklist", spiega Marietto.



Tra gli altri, nei 18 brani della tracklist, in This is Top for Christmas Compilation trovate brani di Alex Guesta ("Me Gustas Tu"), Benny Camaro con lo stesso Marietto ("Comptine d'un Autre Etè, l'Après - Midì"), Dj Shorty con i Milk Bar ("Quiero Cantar"), Paolo Ortelli, Yves de Lacroix ft Armando ("Turn Around", Dyson Kellerman Remix), Stefano Pain & Trasko ("Baila") e tanti altri tra cui Relight Orchestra, Mitch B., Mato Locos e Sundown Lovers con la loro "Olodum".



This is Top for Christmas Compilation è powered by Total Freedom Recording e come dicevamo è perfetta per chi non riesce a star fermo e ha voglia di ballare, anche durante le feste di Natale.



This is Top for Christmas Compilation su Spotify

https://open.spotify.com/album/7dSqwPhtFUIC2s1prRtZ4j?si=BlCkNlkgRAmc0kfitH5fsw

https://www.mariettodj.com

https://www.instagram.com/thisistop_theprogram/



Il Podcast su Spotify

https://open.spotify.com/show/0zSzcZwAMbd9x0E8k6zZCC?si=5e364ffdfa6b463e