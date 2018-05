“Insidious Inside”, il nuovo album della storica rockband femminile MUMBLE RUMBLE

Esce “Insidious Inside” delle MUMBLE RUMBLE, il nuovo album della storica rockband femminile italiana che dagli anni '90 ad oggi ha attraversato più generazioni.

In questo lavoro, il quarto, ritroviamo la stessa grinta ed energia di sempre in una musica inquieta a volte aggressiva e a tratti suadente che racchiude parole di ombre, di dolore e di rabbia, ma anche di speranza, di lotta e di forza.

Ancora una volta le Mumble Rumble giocano con gli stili, i generi e i linguaggi. I testi sono in inglese, in italiano ed uno anche in tedesco.

In copertina, una pianta carnivora a forma di cuore: bella e attraente, ma anche insidiosa e fatale.

Come la vita stessa del resto, di cui narrano le canzoni...

“Insidious Inside” come una nave libera e all'avventura, ma che può colare a picco...come una vita apparentemente equilibrata, ma che può spegnere i sogni...come un presunto amore che può diventare violenza...

Ma qui si parla anche di riscossa, di paura che può trasformarsi in potere sulla propria vita...di diritti e dignità per cui combattere al suono di una musica fiera, vibrante e senza compromessi.



Le MUMBLE RUMBLE sono un gruppo rock tutto al femminile italiano (di Bologna) nato all’inizio degli anni ’90 col progetto di creare canzoni proprie ed originali miscelando diversi stili e linguaggi in assoluta libertà.

Musica forte, sensuale, energica, razionale ed insieme passionale, un mix di rock-core-noise-punk-metal-sperimentazione che unisce impatto e melodia…

Le MUMBLE RUMBLE hanno una lunga storia di esperienze live alle spalle. Queste le tappe più significative: hanno vinto Arezzo Wave nel ’92 e partecipato alla tournée di Arezzo Wave on the Rocks; hanno suonato in Italia, Svizzera, Austria, Germania e come supporters di alcuni grandi gruppi stranieri quali: Moving Targets, F.F.F., Lunachicks, NoFx, Fugazi, Motorhead; hanno partecipato ad importanti manifestazioni (Nightwave, Adidas Streetball Challenge, Beach Bum Rock Festival, NonSoloRock, MEI).

Numerosi i passaggi televisivi (su RAI 1, RAI 3, RAI 5, Videomusic, TMC2, Tele+, Stream, Sky, Class CNBC…) e radiofonici (tra gli altri: Rai Stereo Notte; Demo di Rai 1, Notturno Italiano su Rai International; ecc.) e si è parlato di loro sulle più note testate nazionali di musica e non e su diversi libri dedicati alla musica rock.

Tre gli album dati alle stampe: “Kapow” (Aaarrgh Records) nel 1994, “RicordareDimenticare” (Lilium/Sony) nel 1999 e “Tredici” (Latlantide/ed.EMI) nel 2008, oltre a varie compilations alle quali hanno partecipato.

È in uscita il quarto album "Insidious Inside", registrato e mixato da Cristiano Santini (Disciplinatha) e masterizzato da Giovanni Versari (già al lavoro con Muse, Bad Religion, Teatro degli Orrori, ecc…)

Le MUMBLE RUMBLE sono: Meltea Keller (voce), Tiziana Govoni (chitarra), Cristina Atzori (batteria), Erica Martini (basso).

Tracking List MUMBLE RUMBLE “INSIDIOUS INSIDE”



1. INTRO

2. SEASON OF THE WITCHES

3. DON’T LET ‘EM TAKE YOU

4. LANCILLOTTO

5. PANDORA

6. THIS EMPTY HEART

7. SCHICKSAL

8. A PEACEFUL MAN AND HIS FUCKING FAMILY

9. STUPID JIVES

10. PER N.