A “Il Salotto delle Celebrità”, In un'esclusiva intervista, scopriamo l'universo di Solisa, un brand che sta ridefinendo il concetto di benessere attraverso i suoi integratori alimentari e la nuova linea dermocosmetica. Fondato su un'esperienza consolidata nel settore farmaceutico e nutrizionistico, Solisa si distingue per l'uso di piante officinali coltivate nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Con una visione rivolta al futuro e un legame speciale con il mondo della musica, la fondatrice, Isabella Solimeo, ci svela le ambizioni e le novità che attendono Solisa, nonché la sua personale connessione con la musica in occasioni uniche come il Festival di Sanremo.





"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Solisa è un brand di integratori alimentari, giovane, nato dalla mia esperienza nel settore farmaceutico e dall’esperienza come biologa nutrizionista, in studio con i miei Pazienti. Le piante officinali utilizzate per gli integratori, sono tutte coltivate nel Parco Nazionale del Pollino. Ora consta di 15 referenze, ma ho tante idee da realizzare e nasceranno nuovi integratori che andranno ad ampliare la linea.

Da qualche mese è nata Solisa Lovely, la linea skincare di Solisa, nichel tested, gluten free, dermatologicamente testata e senza parabeni, che conta di 8 referenze per il viso e 5 per il corpo. Adoro anche il settore della cosmetica, che mi ha vista impegnata attivamente per lunghi anni con grandi multinazionali. Solisa lovely è stata anche protagonista come sponsor ufficiale del programma televisivo “Cenerentola 24”, andato in onda in primavera-estate su Real time, Amazon prime video e Discovery channel. Solisa tisane, una linea per prendersi cura di se stessi e nello stesso tempo coccolarsi. Gli estratti secchi per le tisane provengono dalle stesse coltivazioni degli integratori alimentari.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Da qualche mese è nata la linea dermocosmetica Solisa lovely.

La linea Solisa integratori alimentari sta crescendo e si sta ampliando con nuove referenze. Da poco è stato lanciato il prodotto “Seta”, per il benessere della pelle e il prodotto “Vita liquido”, il termogenico di Solisa, già presente in compresse e ora anche in forma liquida. Work in progress ancora per Solisa tisane, con l’ampliamento della linea. Il mio augurio è che Solisa cresca sana e forte e possa accogliere nuove forze lavoro e creare quindi un’azienda solida e consolidata nel tempo.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Il Festival di Sanremo è un evento prestigioso e nello stesso tempo magico.

Sono felice di portare il mio brand, “Solisa”, a ciò che rappresenta in Italia e nel mondo , un fiore all’occhiello.

"In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?"

La musica, nella mia vita, rappresenta un punto fondamentale, soprattutto quando devo “partorire” nuove idee .

In base al mio stato d’animo e al luogo in cui mi trovo, ascolto tipologie di musica diverse.

Ascolto più generi e ognuno di loro mi dà degli spunti per il mio lavoro.

Amo tutta la musica, dall’opera, alla musica italiana, alla musica internazionale.