Pringles® entra per la prima volta nel mondo delle calzature in partnership con Crocs, dando vita a una collezione che celebra il design del brand e l’iconica mascotte Mr. P. Le esclusive Crocs brandizzate Pringles saranno disponibili dal 17 aprile sull’e-commerce italiano di Crocs.



Pringles®, lo snack salato dalla forma iconica, debutta nel mondo del footwear in partnership con Crocs, leader delle calzature casual. Nasce così Pringles® x Crocs, una collaborazione irresistibile che unisce l’universo divertente di Pringles® al comfort di Crocs, offrendo agli appassionati di moda e ai fan dello snack salato l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso una fusione unica di stile e gusto.

La partnership fra i due brand ha dato vita a una capsule collection in edizione limitata di tre modelli Crocs ispirati al mondo Pringles® e a una varietà di Jibbitz™ charms, gli originali ciondoli Crocs, che celebrano le irresistibili varianti di gusto, l'inconfondibile design del tubo Pringles® e Mr. P, l’iconica mascotte del brand.



I fan di Pringles® e Crocs possono scegliere fra differenti modelli:

Gli inconfondibili baffi di Mr. P diventano il cinturino dell’iconico modello Sabot di Crocs, aggiungendo un tocco di ironia al comfort. Pringles® x Crocs Classic Clog consente ai fan di abbinare in ogni occasione il proprio look al gusto Pringles® preferito: disponibili in quattro vivaci colori, le Clogs rosse, arancioni e verdi evocano i classici flavour dello snack salato: Original, Paprika e Sour Cream & Onion. La versione blu si ispira alle deliziose Pringles® Salt & Vinegar, non disponibili in Italia ma già amate all’estero.





“Siamo entusiasti del risultato sorprendente di questa partnership, che unisce l’ingegnosità di Pringles alla praticità di Crocs, portando in vita una limited edition eccentrica e originale” ha commentato Elisa Tudino, Activation Lead di Kellanova Italia. “Ora tutti i fan di Pringles potranno esprimere la propria personalità con un look imprevedibile e divertente, proprio come i gusti del loro snack preferito”. “Questa partnership combina perfettamente il mondo pieno di gusto di Mr. P al comfort che caratterizza il DNA di Crocs" ha dichiarato Matias Infante, Vice President of Global Brand Partnerships & Energy di Crocs. "Siamo entusiasti di collaborare con il Team di Pringles per sviluppare iniziative nuove e creative per coinvolgere le nostre community ed entusiasmare i nostri fan.”

Tutti i modelli sono ulteriormente personalizzabili grazie ai cinque Jibbitz™ charms co-brandizzati Pringles® x Crocs: cinque ciondoli ispirati al mondo Pringles® - tra cui il simpatico Mr. P che fa l'occhiolino, gli amati tubi Pringles® e l’iconica forma delle chip, da applicare alle proprie Crocs per un look ancora più unico.

Tutti gli amanti del fashion e degli snack salati possono acquistare la limited edition Pringles® x Crocs a partire dal 17 aprile sull’e-commerce Crocs.it, fino ad esaurimento scorte.