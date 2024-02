Snam, sostenibilità e innovazione al centro del nuovo Piano Strategico 2023-2027: per l’AD Stefano Venier il cambiamento climatico non si può risolvere solo a livello di emissioni e “va quindi trovato un giusto equilibrio sostenibile su tutti i ‘planet boundaries’”.



Stefano Venier: gli obiettivi di sostenibilità nel Piano Strategico 2023-2027 di Snam

L’AD di Snam Stefano Venier, come riporta anche il “Corriere della Sera”, lo aveva sottolineato parlando a margine della presentazione del nuovo Piano Strategico 2023-2027 lo scorso 25 gennaio. “Ci siamo dati l’ambizioso obiettivo di essere Carbon Neutral al 2040 e Net Zero su tutte le emissioni (Scope 1, Scope 2 e Scope 3) entro il 2050”, lo ricorda anche su LinkedIn nel post in cui ripercorre quello che definisce un “importante momento di condivisione”: la presentazione ai colleghi e alle colleghe di Snam del Piano Strategico 2023-2027. Spiegarne le linee guida è anche una “buona occasione per rispondere direttamente a domande, dubbi e richieste di approfondimento”. E il Piano Strategico 2023-2027, accompagnato dalla vision al 2032, include ambiziosi obiettivi legati alla sostenibilità e alla transizione energetica a fronte della necessità di continuare a rispondere in maniera bilanciata alle sfide del trilemma energetico. “Credo che il cambiamento climatico non si possa risolvere solo a livello di emissioni e va quindi trovato un giusto equilibrio sostenibile su tutti i ‘planet boundaries’. Uno di questi è il Natural Capital: ci siamo infatti dati un obiettivo di impatto zero, già da quest’anno, su tutte le nostre attività in termini di biodiversità e di rigenerazione di quella parte del territorio italiano che attraversiamo con le nostre infrastrutture. Inoltre, raccogliendo dati in tempo reale lungo tutta la nostra rete, siamo in grado di svolgere un’importante attività informativa e di monitoraggio, anche in termini di sicurezza, proprio in questi territori”, spiega nel post l’AD Stefano Venier.



Stefano Venier: il ruolo chiave dei professionisti di Snam per la realizzazione del Piano

Per l’AD Stefano Venier la presentazione ai colleghi e alle colleghe di Snam delle linee guida del nuovo Piano Strategico 2023-2027 rappresenta anche l’opportunità di rimarcare il valore che “le nostre persone” rivestono per la crescita del Gruppo e in relazione agli ambiziosi obiettivi che il Piano include. “Il nostro piano è ambizioso, e potremo affrontare ognuna delle sfide che ci siamo prefissati solo grazie alle persone, che sono e restano centrali nella nostra strategia. Solo attraverso il contributo di tutti sostenibilità e innovazione possono diventare le leve strategiche che riteniamo fondamentali per le attività e i progetti che dobbiamo sviluppare insieme”, scrive in merito l’AD su LinkedIn. Stefano Venier punta inoltre l’attenzione sull’importanza dell’integrazione intergenerazionale “per il trasferimento delle competenze da persone più esperte a persone più junior dal punto di vista tecnico”, sottolineando il “ruolo chiave che i più giovani hanno nell'accompagnare i colleghi più senior nel percorso di trasformazione e digitalizzazione, che oggi è entrato nel vivo della sua operatività”. Realizzare quanto previsto dal Piano sarà “il miglior nutrimento dell’orgoglio con cui noi lavoriamo ogni giorno in questa azienda”.