Yozot annuncia il nuovo singolo che precede il disco AMARI ET AMARE.

Sarà un singolo con una particolarità in più rispetto al consueto uso del Latino antico.

Infatti come annunciato dallo stesso Yozot la seconda strofa sarà in un altra lingua, forse in inglese o spagnolo non è ancora trapelato altro di fatto.

Ma il pezzo avrà l'oneroso compito di superare il suo ultimo successo ANIMVLA VAGVLA BLANDIVA gateway che ha conquistato l'attenzione internazionale e acceso i riflettori su questo eclettico rapper Romano.



Yozot è pronto a stupire ancora!