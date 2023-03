QUESTO 8 MARZO È SOLO PER TE.

Scendi in piazza e non sai se tornerai a casa viva. Scendi, con la convinzione di reclamare quei diritti universali che ti sono negati da governi negletti di uomini paurosi. Il tuo coraggio li terrorizza. La tua determinazione li inchioda nella loro ignoranza.

Questo 8 marzo è solo per te.

Ti impediscono di studiare, di crescere, di determinare il tuo futuro. Di lavorare, di respirare libera.

Ti avvolgono in un velo. Ti violentano il desiderio di essere donna.

I capelli, le unghie laccate, i vestiti, segregati nelle mura domestiche… forse!

I libri, i romanzi, i saggi, i manuali solo autorizzati dal regime.

Questo 8 marzo è solo per te Donna che sei nata in Iran, in Afghanistan e in altri paesi dove la tua vita è costretta da leggi che non riconoscono la tua identità.

Mi stai insegnando il coraggio, la vita, mi stai ricordando quanto sia differente nascere in un posto o in altro del mondo. Quanto sia differente e doloroso o felice e quanto sono fortunata. Ti penso ogni giorno. Non ho strumenti per aiutarti se non la mia flebile voce ma tu non smettere di lottare perché tutte insieme state salvando il mondo.

Questo 8 marzo è solo per te.



