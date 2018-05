Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari: “Le note del cuore…battono per l’Africa”

“Le note del cuore…battono per l’Africa”, a Roma l’evento musicale per donare elettrocardiografi e strumenti musicali ai bambini della Costa d’Avorio.

Giovedì 17 maggio i cardiologi-musicisti di Roma saliranno ancora sul palco del teatro Ghione per donare elettrocardiografi e strumenti musicali ad una scuola della Costa d’Avorio.

L’iniziativa, realizzata con il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo Italia, nasce dall’impegno di “Tre cuori per la musica”, “Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari” e “Insieme per un cuore più sano”.