Kosovo, Carabinieri inaugurano aula d'informatica per bambini scuole elementare

Un'aula multimediale con 15 postazioni informatiche dotate di computer di ultima generazione è stata inaugurata e poi consegnata dal contingente MSU (Multinational Specialized Unit) Carabinieri della Missione KFOR di stanza a Pristina , attraverso il proprio team CIMIC (Civil Military Cooperation) ai bambini della Scuola Primaria del villaggio di Zheger presso Gijlian.

Alla cerimonia erano presenti il Comandante del Reggimento Carabinieri M.S.U. Colonnello Ruggiero Capodivento, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Zheger, l'Assesssore all'Istruzione della Municipalità di Gijlan, il pertsonale della CIMIC di MSU Carabinieri, molti studenti della scuola,una rappresentativa dei genitori degli alunni, media locali e nazionali, che hanno ripreso l'evento, e hanno poi intervistato le Autorità presenti.

Dopo il taglio del nastro, il personale ha illustrato il progetto e ha preparato del materiale multimediale per l'utilizzo. L'opera è stata portata a termine con un finanziamento del Comando Operativo Interforze (C.O.I.) di Roma, e fa parte di un programma rivolto a garantire un adeguato sostegno alle locali Amministrazioni che sono impegnate a migliorare e modernizzare il livello scolastico nei vari settori dell'istruzione.

Il progetto risponde ad una specifica richiesta della scuola locale, che ha come scopo quello di completare l'offerta formativa e di procedere all'alfabetizzazione informatica dei propri cittadini sin dalla più tenera età. Il progetto intende consolidare e ravvivare lo spirito di fratellanza e di concreta collaborazione tra la popolazione del Kosovo e tutte le forze poste in campo KFOR nonché dalla NATO tra le quali ci sono i Carabinieri della MSU. Uno spirito di fratellanza e di collaborazione che si ravviva anche con un gesto semplice ma concreto come la donazione di un'aula di informatica da parte dei Carabinieri ai bambini di una scuola elementare.

