Governo: al via i tempi supplementari!

Lega e M5S chiedono a Mattarella ulteriore tempo per l'accordo di Governo.

Come in una finale di calcio, Salvini e Di Maio, dopo i tempi regolamentari non hanno ancora segnato il gol della vittoria e hanno esplicitamente chiesto all'arbitro, Mattarella, di voler andare ai supplementari con la speranza di gonfiare la rete e alzare la coppa al cielo.

Una tragicomica situazione politica che avvolge l'Italia, "preda" in un vero e proprio labirinto magico in cui, i due novelli maghi non riescono a trovare la pozione miracolosa per uscire allo scoperto.

Tra contratti e colloqui, in giro per lo Stivale, stiamo assistendo al nulla e, dopo giorni di dibattiti al tavolo rotondo, i cavalieri proprio non riescono, nonostante i tanti punti in comune, a dare alla storia il loro Governo di svolta.

Manca il "nome terzo", ossia il Premier futuro che dovrà sopportare i capricci dei due bimbi prodigio.

Chi sarà?

Intanto assistiamo ai tempi supplementari e, se nulla dovesse smuoversi... niente paura ci sono sempre i calci di rigore.