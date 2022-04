Al Domina Zagarella Sicily l'estate inizia in anticipo. L'esclusivo resort di Santa Flavia (Palermo) riapre le sua porte il 7 Maggio 2022, giusto in tempo per regalare un weekend speciale a tutte le mamme in occasione dell'8 maggio, la loro festa.



A tutte Domina Zagarella Sicily dedica "Viva la Mamma", un pacchetto speciale che comprende un soggiorno di una o due notti in camera vista mare all'insegna del relax e dell'eccellenza. Dopo un eccellenze brunch mediterraneo, ecco una masterclass di cosmetici, un defilée di costumi da bagno di pregiata fattura ed accessori mare con rimandi alla tradizione siciliana... e molto altro. Tutti i dettagli di "Viva la Mamma" sono disponibili qui: https://bit.ly/3LCkZnM.



Tra le tante novità che renderanno indimenticabili i soggiorni al Domina Zagarella nell'estate 2022, Luciano Sozzo, il nuovo General Manager del resort, presenta The Beach Luxury Club Sicily. Da giugno 2022 sarà il luogo perfetto per godersi colazioni con vista, pranzi in riva al mare, aperitivi al tramonto, dj set... e quando la luna si fa vedere sul mare, iniziano dinner show d'eccellenza dedicati anche a chi non soggiorna nella struttura. Riassumendo, The Beach, dopo il successo a Sharm anche in Sicilia sarà a Place to Be. Per iniziare a sognare basta cliccare sul nuovo sito: https://www.thebeachluxury.com.



L'estate 2022 al Domina Zagarella Sicily sarà all'insegna dell'eccellenza culinaria: al Ristorante Porticello arrriva lo Chef Giuseppe Barone, giovane promessa della cucina siciliana. Barone sarà affiancato dall'Executive Chef Carlo Spallina, al suo debutto a capo della brigata d'un ristorante che ripropone i piatti della tradizione isolana ed italiana in modo nuovo, partendo dall'eccellenza delle materie prime. Tra le proposte di Porticello, anche fragranti pizze realizzate con ingredienti di alta qualità.



Alla squadra del nuovo General Manager Luciano Sozzo al Domina Zagarella Sicily si aggiungono anche due professionisti dell'ospitalità ben radicati sul territorio: Francesco D’amico, Director of Operation e Antonio Scardamaglia, Director of Food and Beverage vengono entrambi da importanti esperienze italiane ed internazionali.



Anche Luciano Sozzo ha un background decisamente internazionale. Salentino di Carmiano (Lecce), ha lavorato a lungo nell'hotelerie di lusso, sia in prestigiose strutture cinque stelle in Kazakhstan, Ucraina e Russia, sia in Italia. Più precisamente, come General Manager, ha appena concluso l’apertura ed il posizionamento commerciale del St Regis di Astana, 5 stelle Luxury Life Style Hotel e del Rixos, un'altra esclusiva struttura della capitale kazaka. Prima si è occupato del prestigioso Superior Golf & Spa Resort di Karkiv, del gruppo Leading Hotels of The World. Precedentemente, Sozzo, che da tempo si occupa anche di Sales and Marketing e Web Social Marketing, ha collezionato tante esperienze in strutture deluxe: sia nel gruppo Starwood (già CIGA). sia in ristoranti Due Stelle Michelin.



Domina Zagarella Sicily

https://www.domina.it/hotel/domina-zagarella-sicily/

