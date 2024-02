Recensione: Dagfrid in cerca di compagnia - Agnès Mathieu-Daudé, illustrato da Olivier Tallec (Edizioni illustrata, 2024).

"Dagfrid sogna di avere compagnia... Sotto forma di un animale domestico."

Un'avventura travolgente che conquista il cuore dei giovani lettori!

Dagfrid in cerca di compagnia è un libro coinvolgente che cattura l'immaginazione dei bambini fin dalla prima pagina. Scritto da Agnès Mathieu-Daudé e splendidamente illustrato da Olivier Tallec, questo libro, disponibile in edizione illustrata, è una delizia da leggere per grandi e piccini.

La storia segue le avventure di Dagfrid, una giovane vichinga desiderosa di avere un animale domestico. Sognando di avere un compagno fedele che giochi con lei e le faccia compagnia, Dagfrid si imbarca in un'avventura per trovare il perfetto amico peloso. Tuttavia, le sue speranze vengono spesso frustrate dalle circostanze e dalle restrizioni imposte da sua madre, che non sembra essere molto favorevole all'idea di un animale domestico.

Con uno stile narrativo vivace e illustrazioni mozzafiato, Dagfrid in cerca di compagnia trasporta i lettori in un mondo di avventure, risate e imprevisti. Dagfrid è un personaggio irresistibile, pieno di determinazione e coraggio, che affronta ogni sfida con grinta e creatività.

Con un'età di lettura consigliata a partire dai 7 anni, questo libro è perfetto per i bambini che amano le storie avventurose e i personaggi indomabili. Dagfrid insegna ai giovani lettori importanti lezioni sull'amicizia, sulla perseveranza e sull'importanza di essere se stessi.

In conclusione, Dagfrid in cerca di compagnia è un'opera straordinaria che merita un posto speciale in ogni libreria per bambini. Con la sua storia coinvolgente e le sue illustrazioni accattivanti, questo libro promette di incantare e divertire i lettori di tutte le età.

