È stata imbrattata, con della vernice rossa la statua dedicata a Indro Montanelli, collocata nel centro di Milano. "Razzista, stupratore" la scritta che è stata fatta in nero sulla base della statua che raffigura il giornalista.

Una bella statua di #Montanelli in ogni cittá perché ha fatto anche cose buone.



Se approvate lo stesso, avete dei problemi seri e non dovreste star accanto a dei bambini. pic.twitter.com/4AkvVzNIvR — Pat®izia ◽️◾️ (@la_patrizia_) June 11, 2020



Il raid vandalico di sabato sera contro la statua di Indro Montanelli, nei giardini a lui intitolati è stato rivendicato nel pomeriggio di domenica da Rete Studenti Milano e LuMe (Laboratorio universitario Metropolitano) attraverso un video pubblicato sui social. «Chiediamo, ad alta voce e con convinzione, l’abbattimento della statua».

Fontana, presidente della regione Lombardia: «Ancora vandalismo verso la statua di Montanelli a Milano. Proprio non ci siamo. L'odio, la cattiveria e l'astio sono sempre più dominanti sul confronto civile e democratico. C'è da preoccuparsi seriamente».

Sulla statua di Indro Montanelli sono stati versati barattoli di vernice rossa, lasciati poi sul posto da ignoti. insieme ad alcuni sacchetti di carta. In particolare, la vernice versata sulla testa e è poi colata in basso finendo poi per ricoprire gran parte del monumento. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.

Un gruppo di cittadini è poi intervenuto per ripulire la statua.