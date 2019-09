Le regole da seguire per dimagrire senza stress

La maggior parte delle persone che inizia per la prima volta una dieta fallisce. Le aspettative sbagliate e gli errori alimentari fanno sì che in nostri obbiettivi vadano in fumo.

È fondamentale conoscere bene alcune semplici regole da seguire per garantire il successo del percorso di dimagrimento.

L’istruttore e nutrizionista Brian Flatt spiega qual è l’atteggiamento migliore e quali sono i principali comandamenti di una dieta intelligente, che aiutano a dimagrire in tempo più breve.

Alcuni dei suoi consigli sono di dare priorità agli alimenti freschi e al cibo ricco di proteine (non meno di 25% delle calorie totali che consumiamo ogni giorno), sostanze fondamentali per risvegliare il metabolismo e, di conseguenza, perdere peso.

Tutto spiegato nel video: