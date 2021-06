A mio giudizio troppe sono state e sono le scelte politiche sbagliate, che hanno portato a far credere a molte persone che il coronavirus sia morto e sepolto, una cosa che appartenga al passato.

Purtroppo il virus è sempre presente, e muta... quando e come vuole per sopravvivere contagiando nuove persone, Già la variante Delta che non è catastrofica, potrebbe comunque dare molti problemi, specie in Italia dove milioni di persone nelle fasce più a rischio non hanno ancora ricevuto neppure la prima dose di vaccino.

Contro la variante Delta, che per gli over 60 richiederebbe per maggior sicurezza la vaccinazione completa, sarebbe opportuno mantenere maggiori cautele in relazione al distanziamento sociale e all'uso delle mascherine per essere certi di evitare una nuova ondata pandemica.

Lo ha spiegato all'Ansa Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma.

Ricciardi ha dichiarato infatti che la variante Delta diventerà dominante e per questo è necessario evitare gli errori del passato, affrontado i mesi estivi non solo per le vacanze, ma anche pensando alla ripresa scolastica e lavorativa.

Per Ricciardi è necessario continuare ad essere cauti per evitare, nell'affrontare il contagio, la superficialità della scorsa estate. Per quello che riguarda i vaccini Ricciardi spiega l'importanza di accelerare la campagna vaccinale perché così "le varianti dominanti troveranno una popolazione protetta e immune" in particolar modo nelle fasce più vulnerabili.

L'obiettivo, adesso, è quindi quello di raggiungere gli oltre tre milioni di ultrasessantenni che non sono ancora vaccinati.