La Nuova Social Card presentata dal Governo

La Misura in questione abbiamo capito che discrimina un po' troppi italiani, magari quelli che percepivano il reddito non erano meritevoli, magari erano diventati troppo ricchi in questo ultimo periodo di nuova prosperità italica!!! Al di là dei toni ironici, di fatto mi sveglio e sentendo di questa Social Card provo a capire se sono tra quelli fortunati. Ma scopro purtroppo che sono solo nella lista degli italiani che stanno subendo la stangata degli aumenti di prezzo, che devono fare i conti con il mercato libero dell'energia, che di libero ti lascia solo una finestra aperta da cui puoi fare un bel tuffo. Detto questo, il tema che in breve voglio trattare non è la carta in questione ma il perché noi italiani non dovremmo avere un fondo di garanzia.





Qualcosa non sta funzionando

In Italia l'articolo 1 della Costituzione è già tutto un programma, da generazioni avere un lavoro stabile e remunerativo è come vincere al superenalotto. Da anni ci rifilano bonus, carte, redditi... e se aiutano o meno sta di fatto che non risolvono i problemi di fondo, problemi di fondo che vanno affrontati dal punto di vista legislativo, con nuove formule per incentivare il lavoro.

Ma ai nostri politici piace pensare al vitalizio, al bonus elettronico, magari farsi qualche vacanza lontano dai riflettori, mentre troppe le migliaia di famiglie che continuano a barcamenarsi per raggiungere la fine del mese, insomma anche in questo caso tutti tranquilli non cambia niente e i costi dell'emissione di queste carte tanto li paga sempre la collettività, anche quella che non ne usufruirà,magari il costo sarà di qualche decina di centesimi a testa e non sono da condannare, sta di fatto che nel calderone i nostri soldi non sempre finiscono in misure opportune e studiate bene .

A tre anni da quando l'ex premier Conte annunciava benefici per tutti gli italiani con conti correnti per tutti e l'ex vice premier di Maio prometteva una linea meno discriminatoria sugli automobilisti e rca ,abbiamo capito che le soluzioni semplici non devono fare al caso nostro. A mio parere andrebbero aperti dei conti correnti per tutti, con una spesa intorno ai 15 euro all'anno, la carta annessa a questa tipologia di conto dovrebbe essere la nostra amata Carta d'identità. Un conto disponibile/trasferibile su qualsiasi banca... in tal modo, il governo, tramite un ente preposto, potrebbe effettuare gli accrediti di questi Bonus Salvezza ai beneficiari, evitando alle persone di "mobilitarsi", spesso anche inutilmente. Le semplificazioni esistono, purtroppo viviamo ancora nel periodo della Solita Burocrazia, Gioco del Nuovo MedioEvo .

Un Grazie Sentito per la Lettura.