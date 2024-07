“Ferragostia Antica” torna, con l’ottava edizione, ad animare il Borgo di Ostia Antica per valorizzare le straordinarie ricchezze storiche, archeologiche e paesaggistiche del Municipio X.

Dall'8 al 16 agosto 2024, le visite guidate performative e la suggestiva messinscena degli spettacoli multidisciplinari in programma animeranno il Borgo rinascimentale di Ostia Antica, perfetta scenografia naturale per lasciarsi trasportare in altri mondi e altre epoche tra Circo-teatro, arte di strada, musica e danza, per 6 spettacoli coinvolgenti, emozionanti ed immersivi.

Le visite guidate con performance prendono il via l'8 e il 9 agosto, alle ore 17 e alle 18.30, con l'apertura straordinaria di Tor Boacciana, la torre medievale costruita sull'antico faro di Ostia alla foce del Tevere. L'evento "La torre e il suo fiume" offrirà l'opportunità di ammirare questo straordinario manufatto, la cui parte superiore risale al XII secolo e che probabilmente corrisponde alla "turris pulcherrima sed solitaria" avvistata da Riccardo Cuor di Leone durante la Terza Crociata nel 1190. La visita, condotta da una guida turistica abilitata, sarà arricchita da una performance di due attori che ci farà rivivere la storia del sito, regalandoci un’esperienza unica.

Il 10 e l'11 agosto, alle ore 17 e 18.30, esploreremo il Borgo di Ostia Antica con l'evento "Le mura raccontano!”. Partendo dal moderno Parco dei Ravennati, una guida turistica e due attori ci porteranno alla scoperta di antiche tracce di strade, tombe e acquedotti, nascosti per secoli sotto l'abitato rinascimentale, andando dal mausoleo, recentemente scoperto fuori dal fossato del castello, fino ai resti dell'acquedotto che riforniva l'antica città di Ostia. Una voce dal passato ci aiuterà a vedere ciò che gli occhi moderni spesso trascurano, e proprio come in una fiaba, le mura del castello ci sveleranno i loro più reconditi misteri.

Gli eventi al Borgo prendono il via il 14 agosto alle 21:00 con "Naufraghi per scelta", uno spettacolo di arte di strada e nuovo circo a cura dei Los Filonautas. Questa performance circense nasce dall'incontro tra due talentuosi equilibristi, Valentin "L'Astronauta" e Soledad Prieto, alias “Petrovska”, che esibendosi su un palco del tutto eccezionale come un sottile cavo d’acciaio sospesi ad un metro e ottanta da terra, creano uno spazio teatrale unico che mescola tecniche espressive, circensi, acrobatiche, musicali e teatrali.

Los Filonautas sono due avventurieri, sospesi tra sogno e realtà, che navigano su una strana barca tenuta insieme da un filo d'acciaio, tra passioni, ribellione, tempeste e squali in agguato. Uno spettacolo di equilibrismo sul filo teso, dove la tecnica e la suggestione teatrale creano un mondo onirico, trascinando il pubblico in un viaggio affascinante, accettando il rischio di naufragare nel vuoto e al tempo stesso mantenere l’equilibrio nella vita di tutti i giorni.

Sempre il 14 agosto si continua alle 22.00 con "Trash and Cleaners", uno spettacolo di Piero Ricciardi ed Enrico Moroni che fonde teatro e musica. Tom e Toni, colleghi di lunga data alla ditta di pulizie Dubidù Service, hanno sviluppato una comprensione reciproca talmente profonda che basta uno sguardo, un gesto o una parola mormorata per coordinarsi perfettamente: tra secchi e scatole, aneddoti divertenti ed escamotage per non stancarsi troppo, i protagonisti di questo spettacolo che combina teatro fisico, pantomima, clownerie e musica dal vivo, incanteranno il pubblico in un crescendo di ritmo travolgente e sana follia.

Non solo risate a Ferragostia Antica 2024, ma anche un momento di riflessione, sempre con piglio ironico e intelligente. Il 15 agosto, alle 21:00, è la volta di "Soul of Nature" a cura di Artemakìa, una favola acrobatica, un mix di meraviglia e acrobazie, poesia e virtuosismi scritta e diretta da Milo Scotton. Questo spettacolo, che affronta rilevanti temi ambientali con umorismo e sagacia, segue le avventure dell'esploratrice Mooz, che grazie ad una narrazione avvincente e accessibile, tratterà argomenti come l'abbandono dei rifiuti in natura, l'incarcerazione degli animali e la distruzione della bellezza dovuta all'egoismo umano.

La serata di Ferragosto continua alle 22:00 con le danze africane del gruppo Konkoba, un eccezionale ensemble di percussioni, melodie, danze e ritmi dell'Africa Occidentale. Il cuore pulsante dello spettacolo è il djembe, il re dei tamburi, accompagnato dai tamburi bassi tradizionali come il doun doun, il samban e il kenkeni, alternati ai suoni intensi del sabar, il tamburo tipico del Senegal che invita a scatenarsi in danze frenetiche. Konkoba, il nome della band, significa "i coltivatori” in malinke e riflette la volontà di far sedimentare nei paesi occidentali la musica tradizionale africana diffondendo la straordinaria ricchezza culturale di questo continente.

Ferragostia Antica 2024 termina il 16 agosto con una giornata interamente dedicata alla danza. La serata inizierà alle 21:00 con la compagnia "Così Arte", che presenterà "Così Danzi": una serie di esibizioni di danza contemporanea interpretate da giovani artisti che metteranno in scena le coreografie di Spuck, Acqua Salata, Falena e Per Ora.

Alle 22:00 seguirà "Outdoor Dance Floor" di Salvo Lombardo, una performance concepita per portare i balli in spazi non convenzionali, un atto di condivisione pura, socialità e aggregazione dei corpi.

Salvo Lombardo e Daria Greco creeranno così delle coreografie basate su sequenze di movimento imitabili, accompagnate da un live set multimediale fatto di pulsazioni musicali, sonore e visive a cura di Federico Scettri. Dopo la performance conclusiva, il pubblico sarà invitato a prendere parte all’esperimento coreutico in prima persona adottando nuove dinamiche relazionali attraverso la danza.

Le visite guidate performative attraverseranno in maniera non convenzionale luoghi che verranno aperti al pubblico in modo del tutto eccezionale: un’occasione da non perdere per esplorare pezzi di storia altrimenti sconosciuti ai più. Essendo a numero chiuso, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail [email protected].

Dall’8 al 16 agosto.

Borgo Ostia Antica, Piazza della Rocca, 13, 00119 Ostia Antica RM

Ingresso gratuito

Per gli spettacoli non è necessaria prenotazione: l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Come raggiungerci: Metromare “Ostia Antica” bus 04 e C20

Ferragostia è un progetto ideato da Affabulazione, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali, ed è realizzato in collaborazione con SIAE.