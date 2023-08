VillaPapeete Milano Marittima è un luogo simbolo di stile e divertimento. E' il giardino estivo di Milano Marittima, da vivere ogni sabato notte. Dinner show che iniziano già all'ora dell'aperitivo, party scatenati, musica d'eccellenza con dj set sempre coinvolgenti nelle diverse sale, spettacoli che colpiscono al cuore... è difficile sognare di più. Il programma è lo stesso anche sabato 5 agosto quando il party è Flirt With Us. E' una festa tutta da vivere, con gli amici, con il sorriso sulle labbra.



Sabato 19 agosto in console, insieme ai resident di VillaPapeete e tra loro Giga, ecco Cedric Gervais. Originario di Marsiglia, in Francia, appena 14enne era già resident al Papa Gaio di St. Tropez, uno dei club più esclusivi al mondo, per poi passare all'altrettanto sofisticato Queen a Parigi. Subito dopo si è trasferito a Miami, per suonare tra Living Room, Nikki Beach, Crobar e Space. Da allora, ovvero dai primi anni 2000, la sua carriera è un continuo crescendo. Tra le sue più grandi hit di sempre, c'è la sua "Summertime Sadness" di Lana del Rey. Anzi, senza il suo tocco magico senz'altro "Summertime Sadness" non sarebbe diventata l'inno assoluto che è oggi in tutti i locali e festival del pianeta.



//



Lo staff di Papeete Beach e Villapapeete, coordinato da Marco Soldini e dalla sua famiglia, offre un'esperienza di intrattenimento esclusiva ed indimenticabile. La spiaggia, in particolare, in questa nuova stagione punta ancora di più a soddisfare le aspettative dei più esigenti, rendendo giornate e pomeriggi Papeete Beach decisamente unici. Perché, come dice uno dei sottotitoli della stagione primavera estate '23, Papeete Beach è anche molto altro, "non solo la spiaggia più famosa" d'Italia": oltre ai celeberrimi & confermatissimi beach party, eventi musicati dal sound dei dj più richiesti d'Italia in cui danno energia vocalist scatenati, c'è molto di più.



Ovviamente, al Papeete Beach, anche il pranzo è una coccola tutta da vivere. Mangiare bene, di fronte al mare, al centro della scena, rilassa. Al beach restaurant La Pluma si gustano piatti tipici romagnoli 'ripensati', spesso ripensati dallo chef, il campano Vincenzo Caputo... e l'atmosfera "pop" e curata in ogni singolo dettaglio resta la stessa a Villapapeete, la discoteca giardino simbolo del divertimento e dello stile di Milano Marittima. Proprio a Villapapeete ogni sabato notte inizia già all'ora dell'aperitivo, continua con dinner show coinvolgente e va avanti con spettacoli e dj set mozzafiato. Ogni sabato notte 3 situazioni musicali diverse, tutte eccellenti.



///



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul



Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.



https://www.papeetebeach.com

https:/www.villapapeete.com



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281 48015 Milano Marittima (RA)

InfoLine: +39 348 9700555, Beach: +39 349 3717477 Ristorante: +39 0544 991208



Villapapeete

via Argine Destro di Savio 15 48015 Milano Marittima (RA)

dalle 21 a tarda notte, ogni sabato notte

info / prenotazioni +39 335 12755444

