Il titolo del capolavoro del 1962 di Dino Risi con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant e Catherine Spaak, Il Soprasso, potrebbe essere adatto per indicare la performance del Partito della Meloni per questa settimana.

La Lega resta come primo Partito anche se registra un calo del -0,4%, fermandosi al 23,1%. In calo troviamo anche il Partito Democratico (-0,5%) che passa al 18,3%. Il Movimento Cinque Stelle, nonostante le turbolenze interne tra espulsioni, carte bollate e addii, resta stabile al 15,4%.

Lontano dagli sfarzi di un tempo Forza Italia aumenta comunque dello 0,6%, attestandosi al 7,5%, più in basso troviamo Azione di Calenda al 3,9% (-0,5%).

Ecco gli altri Partiti: Sinistra Italiana è al 2,5%, +Europa all’1,9%, i Verdi e MDP Articolo 1 entrambi all’1,8%.

Adesso parliamo di Fratelli d’Italia e di Italia Viva. I primi all'opposizione mentre i secondi al Governo con l’etichetta di "padrini" di Draghi Premier.

Secondo i dati del sondaggio, stare all’opposizione ha fatto guadagnare a Fratelli d’Italia l’1,3% passando così dal 16,2% al 17,5% a neppure lo 0,9% dai Dem. Discorso opposto per quanto riguarda Matteo Renzi e la sua Italia Viva che perde il -0,5% e si attesta al 2,6% ben sotto la soglia di sbarramento per accedere in Parlamento alle prossime politiche, almeno in base all'attuale legge elettorale.