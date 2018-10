105 Indaklubb e HJM Promotion fanno ballare Fidelio Milano

La nuova stagione di Fidelio Milano, il martedì notte che da 19 anni infiamma la città e non solo, dal 2 ottobre 2018 dà vita ad una partnership musicale importante.

HJM Promotion porta il sound di 105 Indaklubb al Fidelio. Due volte al mese, ogni primo e il terzo martedì, il pubblico del Fidelio si godrà in anteprima ciò che gli ascoltatori di IndaKlubb ascolteranno il venerdì successivo sulle frequenze di Radio 105 a partire dalle 1 di notte. E' l'orario perfetto, per iniziare a vivere il weekend al massimo, ricordando l'atmosfera del Fidelio e godendosi pure tutto quanto il bel format ideato da Andrea Belli, colonna musicale di Radio 105 da anni. Al mixer del Fidelio, Andrea Belli, oltre che con Stefano Pain, Elenoir ed Ale Bucci, i super dj resident del party, si alternerà con Gabry Venus, dj producer specializzato in musica house, quella che da sempre fa muovere a tempo chi ama i martedì notte.

Quella tra HJM Promotion, 105 InDaKlubb e Fidelio è una collaborazione tra realtà consolidate.

HJM Promotion è leader nel settore della produzione e promozione della musica dance in Italia e nel mondo e vanta collaborazioni con label d'eccellenza coma Ultra Music, Sosumi, Panda Funk, Enormous, Spinnin, Axtone, MOS, Time Records, DIY, Ego Records, Bang e Saifam e accompagna i suoi artisti nelle tappe della loro carriera dando loro grande visibilità internazionale.

105 IndaKlubb il 24 gennaio 2018 compirà 15 anni di musica. Da tempo è quindi un punto fisso per gli amanti del clubbing e un riferimento per artisti e Dj italiani ed internazionali. Ogni venerdì e sabato da mezzanotte alle tre Radio 105 propone tre ore non stop, scandite dai beat e dai set dei top dj italiani e internazionali selezionati dall'head of music Andrea Belli, e dalle interviste ai BIG della scena dance/elettronica a cura di Max Bondino.

Infine c'è ovviamente Fidelio, martedì che fa muovere a tempo Milano e tutto il Nord Italia ben 19 anni. E' un evento che da sempre vive dell'energia di nottambuli, addetti ai lavori, VIP, professionisti, modelle e modelli in libera uscita... ovvero un momento perfetto perfetto per creare qualcosa di esplosivo e musicalmente importante. L'appuntamento, dal 2 ottobre, è al The Club per Fidelio, ogni primo e terzo martedì del mese. Per chi ha voglia di ritmi house mancare l'appuntamento sarebbe un errore.