Aumento su Amazon: il prezzo di Prime sale a 36€

Oggi molti di noi si sono trovati con una spiacevole novità: Amazon ha infatti deciso di aumentare il costo dell'account Prime da 19,99€ all'anno a 36€, sempre annui. L'aumento scatterà dal 4 aprile per i nuovi clienti, mentre i vecchi clienti il cui abbonamento scade fino al 4 maggio potranno rinnovare ancora per un anno al vecchio prezzo.

Contestualmente all'aumento, Amazon ha anche inserito la possibilità di rinnovare mensilmente l'account Prime, con un costo di 4,99€ al mese (60€ all'anno). Non ci sono molte possibilità di sottrarsi a questo aumento: attualmente l'unica via sarebbe quella di creare un nuovo account e attivare Prime in modo da pagare 19,99€ per il prossimo anno.

Malgrado il (praticamente) raddoppio della quota annuale, Amazon Prime.it continua ad essere più conveniente che in altri stati. Infatti, oltre alle spedizioni gratuite e la consegna veloce, abbiamo tutta un'altra serie di privilegi come l'accesso anticipato alle Offerte Lampo, Amazon Prime Video, l'ampio servizio di streaming che include fra gli altri anche l'ottimo The Grand Tour, Amazon Prime Photos con spazio illimitato sul cloud per il backup delle nostre foto e sconti per Twich Prime e Music Unlimited. Ci sono quindi tantissimi validi motivi, ma ne voglio aggiungere un altro a cui teniamo molto: Offerte Toste (qui anche su Telegram). Grazie alle segnalazioni quotidiane di questo staff, è possibile risparmiare tantissimo sugli acquisti che effettuiamo online e pareggiare in poco tempo la spesa dell'Abbonamento Prime. Se ancora non siete iscritti ad Amazon Prime potete farlo prima del 4 Aprile semplicemente seguendo questo link.