Il singolo dell’artista sui principali stores digitali e nelle radio

“Loco De Ti” è il nuovo brano di Tony Demana, prodotto e distribuito da N.F. Production, che promette di conquistare l'ascoltatore con la sua vivace energia e le sonorità estive del Reggaeton. Scritta da Emanuele Marcellino e prodotta dalla rinomata Gs Management Italia, questa canzone incarna perfettamente lo stile caratteristico di Tony Demana, mentre esplora uno dei temi centrali dell'esperienza umana: l'amore. Con la sua voce appassionata e coinvolgente, Tony Demana riesce a trasmettere le emozioni e la passione che accompagnano l'esperienza amorosa. "Loco De Ti" è una canzone che si fa strada nella mente dell'ascoltatore, catturandolo con una melodia orecchiabile che si impossessa della testa e con una ritmica travolgente che invoglia a ballare. È un brano che diventa la colonna sonora perfetta per l'estate in corso, accompagnando le giornate soleggiate e le notti vibranti di energia. Grazie a questa canzone, Tony Demana si conferma come un talento musicale da tenere d'occhio e "Loco De Ti" ha le vibes giuste che ci accompagneranno durante tutta l'estate!

Storia dell’artista

Antonio Demana, in arte "Tony Demana”, nasce a Milano il 12 settembre del 1991. Di origine calabrese, cresce tra il sud e il nord, tra la Calabria e Torino. Fin da bambino ha una predilezione per la musica, si nota da subito, in particolare per la canzone neomelodica napoletana. La passione per la musica e la predilezione spingono Tony ad iscriversi all'Accademia musicale ACMS di Torino, dove diventa allievo di insegnanti del calibro di Neja e Marcella Amoruso. Dopo essersi diplomato presso l'Accademia ha inizio il suo percorso artistico. Nel dicembre 2017 pubblica il suo primo singolo dal titolo "Nun m'annamor chiu'", ma è qualche mese dopo che inizia a spopolare con il suo nuovo inedito intitolato "Te faccio annammura'” che su YouTube totalizza in poco tempo 1 milione di visualizzazioni. Ad oggi l'artista vanta ben 15 inediti e coltiva il suo sogno con le caratteristiche che più lo descrivono: umiltà e determinazione!

Instagram: https://www.instagram.com/tonydemana_official/

TikTok: https://www.tiktok.com/@tonydemana_official

YouTube: https://www.youtube.com/@NAPOLIMUSICOFFICIAL/videos

Spotify: https://open.spotify.com/track/1kNRH0ylrC9FBGWtIQq6Jo?si=914fb994cfc4419a