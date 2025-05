_

*_©Angelo Antonio Messina

Nel cuore di Milano, il Teatro Manzoni ospita un evento notevole che celebra non solo il tango, ma anche la vita e l'opera di due grandi artisti: Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero. Lo spettacolo “Tango. Historias de Astor” rappresenta una fusione di parole, musica e danza, rendendo omaggio ad Astor Piazzolla, uno dei pionieri del nuovo tango, a 104 anni dalla nascita. Con questo spettacolo, Zotto segna il suo ritorno sulla scena, festeggiando al contempo i suoi 40 anni di carriera come ambasciatore del tango argentino nel mondo.

L’emozione pervade ogni aspetto di “Tango. Historias de Astor”, un viaggio che non solo racconta la storia di Piazzolla, ma esplora anche il profondo legame tra il tango, la cultura argentina e le sue contraddizioni. La scelta di ambientare lo spettacolo in un contesto evocativo, arricchito da immagini storiche proiettate su videowall, contribuisce a creare una cornice suggestiva che trasporta il pubblico nella Buenos Aires di un tempo, rendendo l’esperienza ancora più intensa. Astor Piazzolla non è solamente un compositore; è un rivoluzionario che ha saputo reinterpretare e modernizzare il tango, mescolandolo con elementi di jazz e musica classica. La sua eredità trascende il genere stesso, portando il tango in una dimensione globale, vibrante e sempre attuale. Miguel Ángel Zotto, da parte sua, ha saputo catturare essenza e spirito del tango attraverso coreografie evocative che uniscono tecnica e narrazione. La loro sinergia crea una proposta artistica che non si limita a intrattenere, ma invita alla riflessione sulle radici e sulle evoluzioni di questa forma d’arte.

Il percorso di "Tango. Historias de Astor" è articolato attraverso diversi momenti cruciali della vita di Piazzolla, dalle sue origini italiane all’infanzia trascorsa tra Argentina e New York, fino ai suoi incontri significativi con figure chiave del tango come Carlos Gardel. Zotto riesce a dare vita a una narrazione complessa e stratificata, in cui ogni passo di danza, ogni accordo suonato dall’orchestra dal vivo, si intrecciano per raccontare non solo una storia personale, ma anche quella di un’intera nazione. La musica di Piazzolla, eseguita dalla Tango Sonos Orquesta, offre un accompagnamento vivace e passionale, supportato dalla presenza di talentuosi musicisti che rendono omaggio alle celebri composizioni del maestro. Questo spettacolo si sviluppa sotto il segno di una riflessione intensa. Il tango non è solo un ballo, è l’espressione delle tensioni e delle speranze di un popolo intero. Piazzolla stesso affermava: “In Argentina si può cambiare tutto, ma non il tango.” Questo concetto riprende l’idea che, nonostante le trasformazioni sociali e culturali, il tango rimane un simbolo d’identità e resistenza. Le danze coreografate da Zotto sono intrise di questa filosofia, portando il pubblico a vivere un’esperienza che va oltre l’aspetto estetico, per toccare le profondità dell’anima umana. Durante lo spettacolo, la presenza di Zotto, accanto alla talentuosa Daiana Guspero, ci porta a conoscere una dimensione di passione e dedizione al tango, ma anche ai frutti di una lunga carriera di studio e impegno. Non si può non rimanere colpiti dalla bellezza e dalla potenza espressiva di ogni performance. Le due anime, unite da un unico battito di bandoneón, realizzano una sintonia perfetta che eleva il tango a una forma d’arte sublime.

Le guest star che accompagnano il cast principale arricchiscono ulteriormente lo spettacolo. L’intensa voce di Luca Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani, conferisce un’interpretazione unica delle melodie immortali di Piazzolla, mentre Jessica Lorusso, nelle vesti di un “angelo del tango”, guida il pubblico attraverso il racconto, amalgamando recitazione e musica in modo magistrale. La mescolanza di talenti diversi crea un'atmosfera di grande emozione, rendendo ogni momento dello spettacolo indimenticabile.

Ma “Tango. Historias de Astor” non è solo un evento commemorativo; rappresenta una vera e propria celebrazione della cultura argentina e delle sue tradizioni. Il debutto milanese del 25 maggio coincide con una data simbolica, il “Día de la Patria”, che celebra la Rivoluzione di maggio del 1810, primo passo verso l’indipendenza argentina. Questa scelta non è casuale e dimostra come il tango sia intrinsecamente legato alla storia del paese, fungendo da veicolo di espressione collettiva e di identità culturale. La forza evocativa dello spettacolo raggiunge il culmine in momenti di pura poesia visiva e musicale. Le coreografie di Zotto non solo abbelliscono il palcoscenico, ma raccontano, attraverso gesti e movimenti, l’essenza stessa del tango: la passione, la disperazione, l’amore e la nostalgia. Ogni nota, ogni movimento è carico di significato, creando un’atmosfera di intensa connessione emotiva con il pubblico. La capacità di Zotto di fondere storia e innovazione in un linguaggio artistico unico è ciò che rende questo spettacolo così potente e memorabile.

In un’epoca in cui la musica e la danza vengono spesso commercializzate, “Tango. Historias de Astor” si distingue come un’opera autentica, che non teme di affrontare le sfide del passato e del presente. La sua capacità di emozionare e coinvolgere è un tributo non solo a Piazzolla e al tango, ma anche a tutte le storie di vita, di lotta e di speranza che esso rappresenta. Miguel Ángel Zotto, con “Tango. Historias de Astor”, firma uno dei lavori più maturi e appassionati della sua carriera. Questa produzione va oltre un semplice spettacolo di danza; è un viaggio nell’anima del tango che invita a riflettere su temi universali come la memoria, l’amore e la speranza. Con un occhio rivolto al passato e uno al futuro, Zotto e Guspero, insieme agli altri artisti, ci offrono un’esperienza che fa ballare, sognare e riflettere all’unisono. “Tango. Historias de Astor” è, quindi, un inno alla bellezza e all’universalità del tango, un richiamo a non dimenticare le proprie radici mentre si abbraccia l’innovazione. Un vero tributo al genio di Astor Piazzolla e alla forza immortale del tango.

Dal 23 al 25 maggio 2025

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30

Tango Star Italia

presenta

Miguel Ángel Zotto

Daiana Guspero

TANGO. HISTORIAS DE ASTOR

Spettacolo di parole, musica e tango di Miguel Ángel Zotto

Regia, coreografia e direzione artistica Miguel Ángel Zotto



Musica dal vivo Tango Sonos Orquesta

Antonio Ippolito (bandoneón), Nicola Ippolito (pianoforte)

Alessio Menegolli (contrabbasso) e Simone Rossetti Bazzaro (violino)

con Luca Gaudiano e Jessica Lorusso

con i ballerini della Compagnia Tangox2

Gonzalo Cuello e Andrea Kuna, Ludovica Antonietti e Cristian Luna

Matteo Antonietti e Ravena Abdyli, Suria Lopez Echeverria e Mauro Rodriguez



Miguel Ángel Zotto celebra a Milano i 40 anni di carriera

con uno spettacolo omaggio ad Astor Piazzolla

BIGLIETTI

Prestige € 41,00 - Poltronissima € 36,50 - Poltrona € 26,50 - Poltronissima under 26 anni € 18,50

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3766071

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

*_©Angelo Antonio Messina