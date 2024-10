Il "Caruso Tribute Prize" al tenore Fabio Armiliato.

Un ulteriore premio internazionale di grande valore per il tenore genovese.

Fabio Armiliato, uno dei maggiori interpreti della scena lirica internazionale, sarà premiato con il prestigioso “Caruso Tribute Prize “durante la serata di Gala che si terrà il 15 ottobre 2024 all'Istituto Italiano di Cultura di New York. Il premio, giunto alla sua quinta edizione, celebra le eccellenze italiane che hanno contribuito a portare l'arte e la cultura italiana nel mondo, nel nome del grande Enrico Caruso.

L’evento, ideato da Dante Mariti e prodotto da Melos International, è diventato un appuntamento di rilievo per celebrare il talento italiano in vari settori. La serata non sarà solo un tributo a Caruso, ma anche un riconoscimento agli artisti che, come Fabio Armiliato, hanno portato la tradizione italiana ai massimi livelli internazionali.

Fabio Armiliato ha iniziato la sua carriera sui palcoscenici italiani, ma è con il debutto internazionale al Metropolitan Opera di New York nel 1993 che ha raggiunto il suo primo grande picco di successo. Da allora, ha interpretato ruoli iconici come Radames in Aida, Cavaradossi in Tosca e Turiddu in Cavalleria rusticana divenuti presto titoli consolidati del suo repertorio con esibizioni in tutto il mondo, dal Teatro alla Scala, all’Opéra National de Paris, al Teatro Colón di Buenos Aires e alla Wiener Staatsoper.

Nel 2011, Armiliato ha debuttato anche nel mondo del cinema, interpretando un ruolo nel film di Woody Allen “To Rome with Love”. Questa incursione nel mondo cinematografico ha ulteriormente dimostrato la sua capacità di adattarsi a contesti artistici diversi, sempre mantenendo una qualità interpretativa eccelsa.

La premiazione di Fabio Armiliato non sarà l'unico momento significativo della serata che avrà anche un prologo il giorno 14 ottobre in occasione del Columbus Day a New York. Il Caruso Tribute Prize vedrà infatti il riconoscimento di altre figure rilevanti del panorama internazionale. Tra i premiati ci saranno il giovane tenore Alessandro Lora, Giuseppe Lucenti, alias Joseph Lu, per il suo lavoro a favore della diffusione della cultura italiana negli Stati Uniti, l’attore Gianni Russo, Biagio Maimone, Rosario Procino e la Sovrintendente della Carolina Opera Shanté Williams.

La serata del 15 ottobre promette di essere un evento ricco di emozioni e di tributi alla grande tradizione italiana, di cui Fabio Armiliato è senza dubbio uno dei massimi rappresentanti nel campo della lirica ma non solo.

Con questo premio, Armiliato si conferma come uno dei più importanti ambasciatori della musica italiana nel mondo.

Noipernapolipress