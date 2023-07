Una giovane donna africana e la sua figlia di circa sei anni sono state trovate morte di sete e stenti nel deserto al confine tra Tunisia e Libia.

La colpa? Di Giorgia Meloni e chi mai altro.



Infatti, l'immigrazione e le sue vittime fanno notizia solo se c'è la Destra da crocifiggere.



In realtà, i dati internazionali raccontano un'altra storia.



I morti e dispersi registrati in tutto il Mediterraneo centrale (fonte Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati - UNHCR) sono stati:

2018 = almeno 2.277

2019 = 1.510

2020 = 1.881

2021 al 24 ottobre 2022 (Governo Draghi) = 2.836

In altre parole, in tutto (nota bene) il Mediterraneo centrale la media dei morti e dispersi sotto le diverse maggioranze di governo italiane è stata all'incirca:

Governo Gentiloni = 7 al giorno

= 7 al giorno Governo Conte + Salvini = 5 al giorno

Governo Conte + Zingaretti = 5 al giorno (nonostante i lockdown)

Governo Draghi = 5,7 al giorno.

Ma faceva notizia sono con Salvini nel governo ...

Sempre considerando tutto il Mediterraneo centrale il primo trimestre del 2023 è stato da record: le vittime certificate ammontano a 441 in tre mesi. (fonte Organizzazione internazionale per le migrazioni).



Ma il numero medio giornaliero scenderebbe a tra 3 o 4 morti e dispersi, senza l'area di competenza della Grecia dove sono quasi 200 migranti sono andati perduti in un solo naufragio.

Questo raccontano i numeri.

A riprova, sono 20.017 i migranti sbarcati in Italia quest'anno principalmente da navi militari italiane che li hanno soccorsi, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152).

Acclarato quella che è la realtà dei numeri e dei pregiudizi, passiamo alle rotte di terra e alla tragica morte di una donna con la sua bambina.

Nel 2018-2019 le persone, partite dall’Africa occidentale e settentrionale che sono scomparse e presumibilmente morte nelle traversate tra Libia ed Egitto, sono state almeno 1.750. (fonte Rapporto UNHCR – Mixed Migration Center 2021).

Il dato è certamente maggiore ma sembra relativamente costante negli anni, con una media mensile di 60-70 morti.



I dati raccolti da UNHCR sulle rotte di terra segnalano nello stesso periodo 4.468 episodi di violenza fisica, la maggior parte causati dalle forze di sicurezza o di frontiera (47%), seguiti dai trafficanti (29%).

Violenza e sfruttamento sessuali, viceversa, vedono come principali responsabili i trafficanti (45%), altri migranti sconosciuti (12%), gruppi di teppisti o delle bande di criminali (11%).



E questo accade principalmente nell'Africa centrale, da dove provengono i migranti, e in Libia, da dove fuggivano disperatamente madre e figlia trovate morte al confine con la Tunisia.

Resta un mistero sapere ...cosa c'entra il trattato di Tunisi con Saied, Von Leyen, Meloni e l'Unione Europea.

Trattato che - tra l'altro - instaura una condizione di diritto dove fino a ieri c'era solo arbitrio, abuso e illegalità.