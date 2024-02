Chi di noi non si sia trovato almeno una volta nell'incredibile mondo della fantasia, e a inseguire i propri sogni fino a territori inesplorati? Insieme mille altre storie affascinanti che come tentacoli, si stendono dal mare a casa nostra, alla nostra mente come un vortice.

Le storie siamo noi. Ognuno di noi con la fantasia viaggia nelle storie di persone identiche a quelle che ha incontrato l'autore Fabio Genovesi, in cima al mondo e in fondo al mare, dappertutto insomma e che con la sua fantasia ci fa conoscere attraverso una narrazione irripetibile. Ma se le osservi e le ascolti con attenzione, ognuna ha qualcosa da regalarti, una magia tutta sua, che sta a noi cogliere, ma dobbiamo averne la volontà.

Fabio Genovesi ha la innata capacità di parlare di tutto e niente; di dinosauri vissuti sulla terra tanto tempo fa e della difficoltà dell’uomo di inseguire i propri sogni. Così, mentre ti sta raccontando una cosa che a te sembra una sciocchezza, ti spiazza due righe dopo con una di quelle verità che sai, ma non vuoi sentirti dire, perché mettono sottosopra la tua routine; oppure ti butta lì una frase che un attimo prima stavi sorridendo e invece ti fa scappare una lacrima, così furtiva e inaspettata che non riesci a fermarla.

Il Calamaro Gigante" è un adattamento teatrale del romanzo omonimo di Fabio Genovesi, portato in scena da Angela Finocchiaro con la regia di Carlo Sciaccaluga.

Angela, una donna che vive una vita routinaria e alienante, si ritrova catapultata in un'avventura surreale a bordo di un peschereccio.

La destinazione: la ricerca del leggendario Calamaro Gigante.

Durante il viaggio, Angela incontra un equipaggio di personaggi eccentrici emarginati, ognuno con la propria storia da raccontare. Un viaggio esplorativo di Angela con un tipo strano e antiquato, Montfort, attraverso le diverse forme del fantastico contemporaneo che ha permesso di individuare con una certa precisione la trasgressione fantastica, collocandola nel punto di intersezione tra determinate caratteristiche tematiche del secolo scorso oppure il mondo-finzionale del millennio che formali, in modo particolare, si sono rivelate determinanti in una leggenda: Il Calamaro Gigante.

Originale esperimento narrativo porta infatti a saturazione di questa tendenza, sommando plurime e complesse strategie interpretative che confondono i livelli della realtà e insieme lo statuto di “autore, narratore e personaggio”.

La regia di Carlo Sciaccaluga è dinamica e coinvolgente, capace di combinare momenti ironici e riflessivi.

La musica e le luci creano un'ambientazione suggestiva e ricca di pathos.

Angela Finocchiaro offre un'interpretazione magistrale, capace di dare vita a un personaggio complesso e sfaccettato. La sua performance è ricca di energia, ironia e sensibilità, trasmettendo al pubblico le emozioni e le contraddizioni di Angela.

Il risultato è una struttura scenografica elaborata che, mentre riprende, rielabora e combina procedimenti, si concretizzano impianti visivi fantastici, splendidi e affascinanti, essenziale da lasciare spazio all'immaginazione del pubblico, trasportandolo in un'atmosfera onirica e sospesa.

Link video Il Calamaro Gigante

https://youtu.be/Y6p1IOFGhXs

*_©Angelo Antonio Messina

Enfi Teatro e Teatro Nazionale di Genova

presentano

Dal 13 al 25 febbraio 2024

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30

sabato 24 febbraio ore 15,30 e 20,45

ANGELA FINOCCHIARO BRUNO STORI

IL CALAMARO GIGANTE

dal romanzo omonimo di Fabio Genovesi

adattamento di Fabio Genovesi, Angela Finocchiaro e Bruno Stori

regia Carlo Sciaccaluga

Musiche Rocco Tanica e Diego Maggi

con Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan

Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato

scene e costumi Anna Varaldo

disegno luci Gaetano La Mela

Video Robin Studio



Ideazione creature marine Alessandro Baronio

Costumi Quindi Cooperativa Sociale e di Comunità Nanina

Direttore di allestimento Daniele Donatini

Assistente regia Silvia Biancalana

Assistente scenografa Nina Donatini

