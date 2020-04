Solo nella tarda serata di ieri, la Aita Mari annunciava di aver ricevuto l'autorizzazione al trasferimento dei 34 ospiti a bordo sul traghetto della Tirrenia, Raffaele Rubattino, destinato dal Governo a luogo di quarantena per i migranti salvati in mare.

Le istruzioni su come effettuarlo sono arrivate nella mattinata di domenica ed il trasferimento si è concluso poco dopo mezzogiorno.





#AitaMari. The transfer finish. All save. Thanks everyone for the support.#AitaMari. Hemos finalizado el transfer de todos los recatados. Todos a salvo. Gracias a todos por el apoyo.#SMH #MAYDAYTERRANEO #safepassage pic.twitter.com/kBl1PhTcSp