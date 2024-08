Una forte scossa di terremoto di magnitudo Mw 4.9 a una profondità di 21 km, a 3 km ad ovest di Pietrapaola (località nei pressi della costa ionica in provincia di Cosenza), è avvenuta alle 21:43:19 di giovedì.

La scossa, lunga e intensa, è stata percepita anche a Cosenza città e nei dintorni. Al momento, non si registrano danni considerevoli, ma molte persone sono scese in strada per paura di ulteriori scosse, che si sono registrate, di minore entità, alle 211:51 e alle 22:53

In alcune abitazioni, il terremoto ha causato la caduta di oggetti e qualche piccolo danno. Sono in corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno inviato squadre a scopo precauzionale nell'area dell'epicentro. Le operazioni sono coordinate dalla direzione regionale di Catanzaro.

Il terremoto è stato avvertito fino in Puglia, con segnalazioni giunte dalle città di Bari, Taranto e Brindisi, così come dalla Basilicata.

L'INGV ricorda che in Calabria il 30 luglio si è registrata una scossa in provincia di Vibo Valentia (Ml 3.5) e il 31 luglio un'altra nei pressi di Lamezia Terme (Ml 3.3).