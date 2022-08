LA CHIESA ASCOLTA.

ESPRIMI LA TUA OPINIONE RISPONDENDO ALLE DOMANDE





"Con creatività e coraggio, - ha detto Papa Francesco - annunciate la misericordia e la tenerezza di Dio, ma la virtualità rafforzi la presenzialità, affinché la rete generi comunione che renda presente Gesù tra la gente".

Papa Francesco vuole ascoltare anche il "sesto continente", cioè quello digitale, per il prossimo Sinodo dei Vescovi! Come tanti “missionari digitali”, con la stessa intensità sento di far veicolare il link del questionario redatto dal "Dicastero Vaticano per la Comunicazione".

Abbiamo sempre tante cose da dire sui social e questa è l'occasione vera per farlo! Non importa che tu sia credente! Non importa che tu sia cattolico! Ti chiedo di compilare, Entro sabato 20 Agosto, le brevi domande che trovi al seguente link >>>>

Ci vogliono solo 10 minuti. Io sono felice di metterci la faccia per un'occasione che permette a tanti di esprimersi e comunque di fare un cammino insieme. Grazie!