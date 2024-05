Il Tg di approfondimento sulla sicurezza del lavoro è ROCK'N'SAFE TG. Alla sua quarta edizione settimanale ha raggiunto oltre 7000 visualizzazioni, con un palinsesto interamente dedicato alla cultura sulla sicurezza e sulle buone pratiche nel mondo dell'impresa e del lavoro.

La sicurezza sul lavoro, infatti, rappresenta una priorità che non ci si può permettere di sottovalutare in nessun ambiente di lavoro e in nessuna organizzazione: è ciò di cui Rock'n'Safe TG parla con esperti e opinionisti del mondo del lavoro.

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in particolare, costituisce sì un obbligo di legge, ma al tempo stesso deve essere considerata un dovere etico, sociale e culturale. È, infine, un elemento indispensabile per la sicurezza e il benessere dei lavoratori, oltre a costituire un viatico per la produttività di qualunque azienda.

Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento a una responsabilità che deve essere condivisa fra i dipendenti e i datori di lavoro. Come dire: tutte le parti devono collaborare le une con le altre affinché si possa ottenere un ambiente di lavoro che sia al tempo stesso sano e sicuro, ma fondamentale è la cultura e la formazione sulla sicurezza per prevenire.

"Rock'n'Safe TG rappresenta sicuramente un valido mezzo di cultura e informazione che promuove le buone pratiche della sicurezza sul lavoro, oggi più che mai una questione emergente", commenta Stefano Pancari Ceo di Rock'N'Safe.