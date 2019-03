The Suicide Squad: Idris Elba sarà Deadshot al posto di Will Smith!

Il calendario degli impegni di Will Smith non coincideva con i tempi di realizzazione del sequel di Suicide Squad di James Gunn. Con chi sostituirlo, allora? Gunn e Warner Bros hanno optato per un'altra super star per interpretare il ruolo di Deadshot: Idris Elba.

Al momento è sconosciuto chi, nel sequel, si unirà ad Elba, anche se molti danno quasi per certo che Margot Robbie sarà di nuovo presente nei panni di Harley Quinn.

Difficile capire se l'indisponibilità di Will Smith fosse dovuta agli impoegni presi con altre produzioni oppure in relazione al fatto che il primo film è stato giudicato pessiimo dalla critica. nonostante questo, però, ha continuato a macinare incassi facendo registrare la cifra non indifferente di 746 milioni di dollari.

E non va neppure dimenticato che quel film ha dato vita allo spin-off "Birds of Prey", con il personaggio di Harley Quinn interpretato da Margot Robbie e la partecipazione di Mary Elizabeth-Winstead, Jurnee Smollett-Bell e Rosie Perez.