Il black and white è tornato! La stilista Valentina Della Rosa propone dei pezzi in black and white come tendenza per questa Primavera/Estate 2023, dove i ricami ed i dettagli sono i grandi protagonisti della collezione.

Una visione nata dall’ispirazione della fashion designer, dove la femminilità deve essere sussurrata, raccontata con quei particolari che danno il valore aggiunto all’abito. Vediamo nella sua collezione creazioni materializzate come ricordi, come parte integrante del DNA della donna: un lusso intimo e speciale, quello più vero, quello rivolto – prima di tutto – a sé stessi. Una collazione di capi nei quali stile, eleganza, femminilità ed un accurato studio dei materiali si fondono in unicità e particolarità.