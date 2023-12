Vediamo come preparare un dolce natalizio tradizionale. Vediamo come preparare questa ricetta tradizionale. Naturalmente, come sempre, iniziamo dagli ingredienti.

Ingredienti per 4 persone

400 mm di panna fresca

fresca 100 mm di latte

85 mm di zucchero

1 baccello di vaniglia

di Zucchero di canna

1 melograno

Lingua di gatto

Come preparare la crème brûlée con semi di melograno e lingua di gatto

Mettere il latte e la panna in una casseruola e aggiungere il baccello di vaniglia e i semi. Portare a ebollizione. Mentre bolle, mettere i tuorli d'uovo e lo zucchero in una ciotola e mescolare delicatamente, facendo attenzione a non sbattere troppo. Una volta raggiunta l'ebollizione, rimuovere il baccello di vaniglia e versarlo nella ciotola dei tuorli d'uovo. Mescolare energicamente fino ad ottenere un composto completo e uniforme.



Crème brûlée con semi di melograno e lingua di gatto

Foderare quattro cocottes in una pirofila alta con il composto ottenuto nel passaggio precedente. Infine, aggiungere pochi semi di melograno alla volta. Fatto questo, riempire la pentola di acqua bollente fino a un terzo dell'altezza delle cocottes. A questo punto si passa alla fase di cottura: infornare a 140 °C per circa 1 ora, almeno fino a quando la superficie sarà dorata e rappresa. A questo punto, togliere le cocotte dal forno per farle raffreddare e riporle in frigorifero.

Infine, passare alla fase finale della ricetta. Una volta sfornate, spolverare la superficie con lo zucchero di canna come per gli ingredienti e lasciarle croccare bene sul fornello. Guarnire con semi di melograno e lingua di gatto a piacere e servire. E naturalmente, servire come al solito. Risultati sopra.

Difficoltà media

Tempo di preparazione 30 min.

Tempo di cottura 1 ora