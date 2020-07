In Trentino prima si sono preoccupati di ripopolare i boschi con gli orsi, adesso che gli orsi ci sono che cosa fanno in Trentino? Li vogliono ammazzare.

L'ultimo, anzi l'ultima, è l'orsa JJ4 (Gaia), condannata a morte dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, perché sarebbe pericolosa.

Il motivo? "Avrebbe" aggredito due escursionisti sul monte Peller. Il condizionale è d'obbligo, perché il pistolero presidente della provincia non ha condotto una vera indagine sull'accaduto, basandosi sulle dichiarazioni dei presunti aggrediti, senza neppure sapere se l'animale abbia o meno dei cuccioli.

A difesa di Gaia si sono attivate Oipa ed Enpa, prima con una diffida e successivamente con il ricorso al Tar per l’annullamento dell’ordinanza di abbattimento, a cui mercoledì scorso ha fatto seguito una manifestazione molto partecipata sotto gli uffici della Provincia, cui hanno aderito anche le associazioni Animal Pride e Mountain Wilderness Italia e il gruppo Fiemme e Fassa il ritorno del lupo.

Nella vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, per evitare che JJ4 venisse uccisa.

Al momento, l'abbattimento è stato, per fortuna, sospeso.

Questa la dichiarazione del ministro Costa: «Continua la nostra azione per salvare Gaia, l'orsa minacciata da chi vede l'uccisione come unica via. Dopo aver diffidato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ieri sera abbiamo formalizzato la richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per presentare il ricorso al Tar per annullare l'ordinanza che prevede l'abbattimento.Ammazzare un'orsa solo per aver reagito non solo non mi vede favorevole, ma la reputo un'ingiustizia. Nei giorni scorsi ho scritto anche una lettera al Presidente della Provincia autonoma in cui l'ho invitato a ritirare l'ordinanza. Dopo la sua risposta, negativa, sono stato costretto a formalizzare il ricorso. Sono a conoscenza che anche associazioni ambientaliste hanno presentato azioni legali. Non posso che ringraziarle... solo insieme possiamo vincere questa battaglia a favore della vita.Gli strumenti che ho a disposizione per salvare Gaia non sono molti purtroppo, ma vi assicuro che tutto quello che posso fare per non farla uccidere lo farò!»