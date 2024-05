Momenti di vita, luoghi, scatti di scena ma soprattutto volti, espressioni e sogni sono i protagonisti di Dream Role, mostra evento che, a Forte Dei Marmi (LU) dal 22 giugno al 14 luglio, vede per la prima volta esposte le fotografie di Peter Chelsom, acclamato regista di pellicole come Shall We Dance e Serendipity: 50 immagini - alcune delle quali mai rese pubbliche - per un viaggio nella vita, nella carriera e nelle visioni dell'artista britannico che unisce scatti ad attori come Jerry Lewis, Jennifer Lopez, Diane Keaton, Charlton Heston, Gary Oldman, a persone comuni immortalate nella loro quotidianità, luoghi della sua infanzia, set cinematografici e ritratti in posa. Trentacinque anni di carriera cinematografica, trascorsi lavorando con i più grandi attori di Hollywood, senza mai abbandonare la fotografia.

Allestita all'interno del Fortino Leopoldo I, luogo iconico del comune versiliese - con la curatela di Beatrice Audrito e il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi - Dream Role racconta la passione di Chelsom per la fotografia; una passione nata prima ancora del cinema, come lui stesso spiega: «prima di morire, mio padre mi donò una Kodak Retinette 1B per il mio tredicesimo compleanno. Improvvisamente, tutto divenne fotografia. Ne ero ossessionato. E' il motivo per cui sono diventato un regista».

Le fotografie in mostra, realizzate nel corso degli anni sul set dei numerosi film da lui diretti, svelano lo sguardo acuto e ironico del regista inglese raccontando al pubblico il “dietro le quinte” cinematografico, con volti noti e non solo colti in momenti di pausa, di riflessione o di svago sul set. La mostra diventa così occasione per ripercorrere, a ritroso, i film che hanno decretato il successo del regista come Funny Bones, Hector and the Search for Happiness e molti altri.

Il percorso espositivo, suddiviso in sezioni, pone l'accento sul ruolo della fotografia nel cinema sottolineando come - nella mente del regista- ogni scena sia concepita innanzitutto come un'immagine fotografica che poi prende vita, trasformandosi in immagine in movimento. La prima sezione della mostra è dedicata alla produzione giovanile di Chelsom: Treacle, Hear My Song e Funny Bones, una trilogia di film girata a Blackpool, sua città natale situata sulla costa nord-occidentale dell'Inghilterra. La seconda sezione racconta invece gli anni di Hollywood, con una sorprendente selezione di immagini in bianco e nero con le quali Chelsom ha immortalato attori e celebrità della mecca del cinema. Il regista dedica poi una sezione alla città che ospita la mostra, con un ciclo di scatti che ripercorrono momenti e dietro le quinte di Security, uno degli ultimi film di Peter Chelsom, girato interamente a Forte dei Marmi nel 2021 con attori del calibro di Marco d'Amore, Silvio Muccino, Beatrice Grannò, Fabrizio Bentivoglio, Maya Sansa, Ludovica Martino.

Infine Dream Role, la sezione che dà il titolo alla mostra, presenta un progetto fotografico peculiare che il regista aveva in serbo da tempo, realizzato proprio in occasione dell'esposizione a Forte dei Marmi: invitare alcuni attori famosi a posare per lui interpretando il loro ruolo dei sogni, ovvero quella parte che non hanno mai avuto o che non avrebbero mai sperato di avere. Gary Oldman, Adrian Dunbar e Tara Fitzgerald sono solo alcuni degli attori che hanno partecipato al progetto, immortalati nel loro ruolo dei sogni, ai quali si aggiungerà una lunga lista di famosi attori italiani che verrà svelata all'inaugurazione della mostra. Il risultato è una raffinata selezione di fotografie dallo stile unico, ironico e sarcastico che restituiscono quello sguardo autentico sul mondo che ritroviamo nelle opere di Peter Chelsom, dal cinema alla fotografia.

Nato a Blackpool nel 1956 Peter Chelsom è un acclamato regista e sceneggiatore britannico. Sebbene sia principalmente conosciuto per film come Serendipity (con Kate Beckinsale e John Cusack) e Shall We Dance (con Richard Gere e Jennifer Lopez), ha sempre mantenuto un legame con il mondo dell'arte cinematografica, coprendo una vasta gamma di generi. La sua attività nel mondo del cinema è iniziata con un primo periodo cinematografico britannico e, successivamente, vent'anni di carriera a Hollywood. Gradualmente si è reso conto di quanto gli mancasse l'Europa e il cinema europeo. In particolare, gli mancava la Lunigiana dove possiede una casa da decenni. Quando gli amici a Los Angeles gli chiedevano cinicamente «Ma quanto spesso riesci ad andare nella tua casa in Italia?», lui rispondeva «Circa tre volte al giorno», nell'immaginazione chiaramente. Sapere che la casa era lì ad aspettarlo era spesso un grande antidoto alla follia di Hollywood. Il suo primo film in lingua italiana è stato Security (con Marco D'Amore e Fabrizio Bentivoglio), un thriller cupo girato interamente a Forte Dei Marmi nel 2021. Chelsom si rallegra spesso del fatto che Security, un piccolo film italiano, abbia raggiunto il terzo posto al mondo su Netflix Movies. Il suo successo lo ha ispirato a continuare a lavorare in Italia, realizzando A Sudden Case of Christmas (con Danny DeVito e Andie MacDowell), girato nelle Dolomiti. Nonostante la carriera cinematografica, la passione per la fotografia lo accompagna fin dall'età di quattordici anni. «E' la fotografia a influenzare i miei film -dichiara Chelsom- I film raccontano storie, cosi fanno le fotografie».

22 giugno - 14 luglio 2024

Fortino Leopoldo I, Piazza Garibaldi, Forte dei Marmi

a cura di Beatrice Audrito

Inaugurazione: Venerdì 21 giugno, ore 18.30

Orari di apertura: Tutti i giorni: 10.00/12.00 – 17.00/23.00 (ingresso gratuito)

Info: Ufficio Informazioni Turistiche(+39) 0584 280292 [email protected] www.visitforte.com