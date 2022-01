Nasce Vibranium, innovativa start-up nel settore dell'entertainment. L’intenzione e l’ambizione del brand è di porsi nel settore dell’arte globale come punto di riferimento per lo sviluppo di progetti artistici che sfruttino appieno le potenzialità correlate alla musica, intesa come strumento di marketing e di brand awareness. Ma non solo.

Vibranium mira ad essere un veicolo ove lanciare nuovi trend, utilizzando l’infinito potenziale degli strumenti di finanza decentralizzata.



Dalla mente del suo CEO e imprenditore visionario Marco Melega, Vibranium si pone come "game changer" sviluppando e diffondendo progetti dedicati al mondo dell’intrattenimento con declinazione in blockchain.

La mission è chiara: divenire protagonista nel mercato musicale 3.0.



Distribuita in tutto il mondo da Sony Music Entertainment, Vibranium vede la luce in un momento epocale che trae vantaggio da vecchie e nuove piattaforme attraverso live, teaser, attività correlate che si stanno spingendo ed espandendo nella realtà del metaverso.



Artisti come MasterM e la tiktoker Alisia, ma soprattutto multiplatinum stars internazionali quali Sean Kingston, Fatman Scoop, Alexandra Stan ed altri sono già approdati alla sua squadra.

L’intento di Vibranium infatti è quello di sviluppare produzioni discografiche puntando esclusivamente al mercato internazionale con una precisa strategia: il lancio di nuovi talenti che si staglino sulla scena discografica grazie alla collaborazione (o featuring) di artisti di fama, già affermati ovvero con una consolidata base di fan/seguito internazionale.