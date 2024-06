Regione Calabria e Terna hanno stabilito le basi per una partnership strategica, mirata a migliorare la programmazione e la localizzazione delle infrastrutture elettriche. Lo scopo: sviluppare l’integrazione delle rinnovabili e contribuire significativamente agli obiettivi ambientali ed energetici regionali.



I dettagli della collaborazione tra Regione Calabria e Terna

La Regione Calabria fa un importante passo avanti verso un futuro energetico sostenibile grazie a una collaborazione strategica con Terna, l’azienda leader nella gestione della rete elettrica nazionale. Con la firma di un Protocollo d’Intesa, entrambe le parti si sono impegnate a rivoluzionare il panorama energetico regionale, puntando su un’integrazione efficace delle energie rinnovabili e su una pianificazione attenta delle infrastrutture elettriche. Il protocollo, che avrà una durata quinquennale, prevede la creazione di una Cabina di Regia e di Tavoli Tecnici dedicati. Organi che, come si legge nella nota ufficiale rilasciata da Terna, avranno il compito di monitorare e regolare le richieste di connessione alla rete elettrica, con un occhio di riguardo verso gli impianti rinnovabili. L’obiettivo è quello di sincronizzare lo sviluppo infrastrutturale con i target ambientali ed energetici delineati nel Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC).



La nuova piattaforma digitale di Terna

Una delle novità più significative introdotte dal protocollo è la digitalizzazione dei processi comunicativi tra Terna e le istituzioni, grazie all’implementazione di una nuova piattaforma digitale. Uno strumento che si prefigge di ridurre drasticamente i tempi amministrativi, facilitando lo scambio di informazioni e dati essenziali per una gestione ottimale delle infrastrutture energetiche. La Regione Calabria e Terna si sono inoltre impegnate a promuovere un dialogo aperto e costruttivo con le amministrazioni locali, gli stakeholder e la cittadinanza. L’obiettivo è quello di condividere le decisioni riguardanti la localizzazione e lo sviluppo della rete elettrica, accelerando i tempi di realizzazione e assicurando un impatto positivo sul territorio. Nella nota, il gestore della rete elettrica sottolinea l’impegno del Gruppo e della Regione Calabria verso la sostenibilità e l’innovazione. La sinergia tra le parti promette di portare benefici tangibili non solo in termini di efficienza energetica, ma anche per la tutela del patrimonio ambientale e culturale della regione. Un esempio virtuoso di come la collaborazione possa essere la chiave per un futuro più verde e prospero.