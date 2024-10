Gizzeria Lido ha ospitato la presentazione del terzo bilancio di sostenibilità territoriale della Calabria di A2A, alla presenza dell’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini. L’evento ha messo in evidenza il significativo impegno della Life Company sul del territorio calabrese nel corso del 2023, con investimenti per circa 20 milioni di euro, in aumento del 78% rispetto all’anno precedente.



A2A, Renato Mazzoncini: a Piano oltre 300 milioni di investimenti in Calabria

A margine dell’evento, Renato Mazzoncini ha spiegato che gli investimenti per i prossimi anni, previsti nel piano industriale di A2A, supereranno i 300 milioni di euro e saranno destinati principalmente a settori chiave come l’idroelettrico, il ciclo idrico e la gestione dei rifiuti. “Temi centrali con cui si confronta la Calabria e per cui A2A può essere un player importante”, ha affermato l’AD. Nel 2023, il Gruppo ha generato un valore di 36 milioni di euro per il territorio calabrese. Questo include 10 milioni di euro in retribuzioni per i 150 dipendenti locali e 12,5 milioni di euro per i fornitori, costituiti prevalentemente da piccole e medie imprese locali. “Le PMI sono un elemento essenziale per il nostro lavoro e per il nostro rapporto con la Calabria”, ha sottolineato il manager, evidenziando l’importanza della simbiosi mutualistica tra A2A e questa regione. La Life Company vanta una presenza consolidata in Calabria con 10 impianti idroelettrici, una grande centrale termoelettrica a Scandale e un importante polo dei rifiuti a Crotone. A2A sta inoltre affrontando le sfide legate al ciclo idrico, un settore di particolare importanza data la siccità registrata negli ultimi anni. Un altro progetto di rilevanza – ha aggiunto Renato Mazzoncini – è la partecipazione del Gruppo alla manifestazione di interesse per il nuovo termovalorizzatore di Gioia Tauro, un progetto chiave per chiudere il ciclo dei rifiuti urbani in Calabria in modo efficiente.



Renato Mazzoncini: A2A, gli investimenti strategici

Il tema dell’energia è cruciale per la Calabria e A2A si posiziona come un operatore completo, capace di fornire anche l’energia flessibile tramite l’idroelettrico e il termoelettrico: fattori essenziali poiché le rinnovabili sono più legate a fonti intermittenti come il sole e il vento. Renato Mazzoncini ha anche evidenziato la necessità di investire in nuove infrastrutture idriche per affrontare la siccità, come nuovi tubi e sistemi di accumulo. “Occorrono grandi imprese capaci di affrontare queste sfide”, ha fatto sapere. Uno degli obiettivi della Life Company, in linea con le direttive europee, è quello di supportare la Calabria a chiudere il ciclo dei rifiuti, eliminando l’uso delle discariche. Renato Mazzoncini ha concluso l’intervista esprimendo soddisfazione per la collaborazione costruttiva di A2A con le istituzioni locali.