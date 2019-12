L'idea del vice ministro alla salute di mettere a disposizione profilattici gratis per gli studenti ha come finalità quella di cercare di contrastare la trasmissione tra i giovani delle malattie sessualmente trasmissibili, a partire dall'AIDS, e azzerare la possibilità di gravidanze indesiderate.

L'iniziativa, ovviamente, è da interpretare anche come campagna di sensibilizzazione per la sicurezza nei rapporti sessuali.

Pierpaolo Sileri, medico romano oltre che viceministro in quota 5 Stelle, per dar seguito alla sua idea ha proposto un emendamento ad hoc alla manovra finanziaria per un investimento di 2 milioni di euro da destinare alla campagna di sensibilizzazione tra i giovani per il prossimo triennio.

Secondo i dati più recenti, tra i giovani son in aumento non solo i casi di AIDS, ma anche i casi di sifilide, addirittura del 400%.