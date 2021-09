Nuova, itinerante e diffusa: da mercoledì 1 settembre per un mese a Milano, seguono Macerata e Roma

Lavorare in uno spazio flessibile, alloggiare nella medesima struttura e contemporaneamente rafforzare le relazioni nate all’interno di community digitali, con Community House da oggi è possibile.



L’idea

Coworking, coliving e networking sono termini ormai di uso quotidiano, la vera rivoluzione di Community House è che al suo interno è possibile svolgere tutte queste attività, in un unico spazio funzionale e flessibile dove le persone che seguono le community online possono incontrarsi per sviluppare e rafforzare relazioni.

Un progetto itinerante e diffuso che in linea con le nuove tendenze del mercato prevede una sequenza di location, successive o contemporanee, con aperture limitate nel tempo.

Le caratteristiche delle location Community House? Avere personalità ed essere funzionali, accoglienti e confortevoli; gli spazi di coworking e coliving coesistono all’interno della stessa struttura.

L’idea di dare una casa alle community online è di Lorena Di Stasi, professionista del marketing e della comunicazione digitale con esperienza ultra ventennale, e del suo team al 100% femminile.

“Siamo felici di lanciare Community House in questo momento storico. I nuovi stili di vita e di lavoro, sempre più condizionati da nuovi modelli organizzativi, richiedono oggi di essere supportati da relazioni personali e professionali significative.” così la fondatrice Lorena Di Stasi. “In tal senso siamo motivate nel mettere a disposizione delle persone, che tutti i giorni creano connessioni di valore nelle community online, uno spazio fisico a cui sentono di appartenere ancora prima di arrivare.” conclude Lorena.



Campagna di lancio

“Passa a trovarci.

Suona il citofono di casa.

La tua community ti aprirà la porta.

E sarà pronta per vederti andare via felice.

Vederti andare via più forte,

per sapere che poi tornerai.

We are here to make you go”

Questa la campagna di lancio del progetto che vedrà la diffusione sui principali canali digitali.



Branding & visual storytelling

Il filo delle relazioni virtuose capace di intrecciarsi all’infinito, questo il concetto che ha dato le origini al branding di Community House.

Online e offline, virtuale e reale, fisico e digitale, dimensioni che oggi hanno trovato una definizione in neologismi come phygital e onlife.

Tutto questo è Community House - La casa delle community online che al suo interno offre spazi per lavorare, vivere e relazionarsi con chi si conosce in Rete.

Nel visual storytelling del progetto è ben visibile come si è giunti alla sintesi del logo, distintivo e memorabile. All’interno anche un pin di localizzazione a specchio, a simboleggiare la natura phygital di Community House.



Servizi offerti

Community House offre ai suoi ospiti spazi di coworking, coliving e networking che si strutturano in diverse tipologie di offerta a partire da 15 € per il coworking e 65 € per il coliving.

La tariffa di coworking comprende postazione di lavoro, smart lunch e networking, con apertura dalle 9 alle 19, dal lunedì alla domenica. Nella tariffa di coliving sono compresi smart breakfast, work space, smart lunch e networking.



Dove & Quando

Si parte da Milano - nello specifico Milano Darsena, via Conca del Naviglio 37 - nel mese di settembre.

I battenti di Community House aprono infatti mercoledì 1 settembre a due passi dai Navigli e sarà possibile lavorare, alloggiare e fare networking fino alla fine del mese.

A seguire in programma l’appuntamento nelle Marche, nella cornice di Foce Asola, dal 4 al 10 ottobre. Nel mese di novembre Community House raggiungerà Roma.



MILANO DARSENA

1-30 settembre 2021

FOCE ASOLA - MACERATA

4-10 ottobre 2021

ROMA

novembre 2021

Queste le tappe 2021, ma il progetto promette un dinamico 2022.

Per tutte le informazioni è disponibile il sito istituzionale all’indirizzo www.communityhouse.eu al quale si affiancano l’account Instagram e la pagina LinkedIn dedicati al progetto.



Supportano Community House

Al fianco di Community House come main sponsor Dorelan, azienda nota per la produzione di materassi, letti, reti, cuscini e complementi d’arredo che conta oggi 200 collaboratori e oltre 2.000 punti vendita in Italia e all’estero.

Dorelan mantiene la promessa del suo payoff - dormire bene vivere meglio - anche nella collaborazione con Community House: all’interno degli spazi è infatti previsto il Nap Corner, una postazione di relax ideata per il benessere nell’area coworking.

"La collaborazione con Community House nasce dall'obiettivo di Dorelan di individuare nuove realtà con cui condividere valori comuni da un lato, dall'altro dall'esigenza di scoprire nuovi format.” spiega Giulia Ventrucci, CRM&E-commerce Manager // Social Responsability Projects Manager B&T S.p.A. Dorelan.

“In tal senso Nap Corner nasce per stimolare creativamente le esigenze di riposo dei nuovi stili di lavoro e di vita come il coworking e il coliving.”



Community House vanta al suo esordio anche cinque Community Partner che contano oltre 40.000 membri attivi, nel dettaglio:

SOCIALGNOCK - WOMEN IGNITE RELATIONSHIPS

La community che facilita le connessioni tra donne

per generare opportunità professionali e personali.

STARTUP GEEKS

L’incubatore online e community, punto di riferimento italiano

per chi vuole lanciare un progetto imprenditoriale.

SUITERS

La community dedicata agli esploratori della cucina orientale fatta in casa.

OFFICINA DEL GIOCO

La community degli appassionati di game design.

RECUP

La community che lotta contro lo spreco alimentare nei mercati.



I partner tecnici del progetto sono SMACE - il servizio di ufficio diffuso sul territorio che migliora il benessere delle persone soggiornando nelle più belle località d’Italia - e TRAMÉ - l'originale Tramezzino Veneziano fuori dai confini della Laguna.





