Calma a Gaza, ma per Israele il cessate il fuoco non è ancora in vigore

Il governo provvisorio palestinese guidato dal primo ministro Rami Hamdallah martedì ha condannato gli ultimi attacchi israeliani alla Striscia di Gaza, sottolineando che sono la continuazione della guerra aperta da Israele contro il popolo palestinese nell'enclave assediata.

Il portavoce del governo Yousef al-Mahmoud ha detto in una dichiarazione che la comunità internazionale non può più tacere sui raid aerei israeliani a Gaza che, ha sottolineato, è sotto assedio da 12 anni, esortando la comunità internazionale ad intervenire.

La precedente dichiarazione della Wafa fa seguito all'attacco portato ieri dall'esercito israeliano su Gaza in risposta ad un razzo che sarebbe stato lanciato dalla Striscia e che ha distrutto un'abitazione a nord di Tel Aviv.

Il cessate il fuoco negoziato dall'Egitto e annunciato ieri sera da Hamas, che sarebbe dovuto entrare in vigore alle 22 ore locali, non è stato rispettato, tanto che da Gaza sono stati lanciati almeno 30 razzi verso il sud d’Israele fin nelle prime ore della notte, mentre l'aviazione di Tel Aviv ha proseguito con i propri raid.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Haaretz, facendo riferimento ad una fonte dell'esercito, nessun cessate il fuoco è stato concordato con Hamas e, per tale motivo, l'attacco di Israele potrebbe continuare, anche se fino al primo pomeriggio non si segnalano ulteriori scontri da entrambe le parti.

Probabilmente, Israele attende le decisioni di Netanyahu che è ripartito dagli Usa nella notte di martedì e che al suo arrivo in Israele ha fatto sapere che si recherà nel quartiere generale dell'esercito: «Daremo una risposta potente - ha detto il premier israeliano. - Hamas deve sapere che non esiteremo ad entrare a Gaza e a compiere i passi necessari», precisando che a guidarlo non saranno i suoi interessi elettorali (le politiche sono programmate per il 9 aprile), ma unicamente il bisogno alla sicurezza dello Stato ebraico.