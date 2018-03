Budding Chefs: laboratori di cucina in lingua inglese

Come non parlarvi di questa bella iniziativa che British Institutes Roma Salario assieme a A Tavola con lo chef, ha deciso di "sperimentare" per coniugare l'acquisizione della lingua inglese e la passione che molti piccoli hanno ormai per la cucina.

Attraverso i laboratori di cucina in lingua inglese, i bambini prendono confidenza con gli alimenti e i cicli naturali degli stessi, osservano i fenomeni della lievitazione, imparano a dosare e ad amalgamare gli ingredienti servendosi degli utensili ma anche delle mani per fare la sfoglia e decorare dolci e biscotti.

Lezione di cucina e non solo… durante i laboratori si apprenderanno con naturalezza le nozioni base dell’igiene in cucina, delle proprietà degli alimenti e della presentazione dei piatti. Il primo laboratorio è andato "una bomba" ed i piccoli si sono divertiti tantissimo.





Per info

A tavola con lo chef: tel. 06 35508933